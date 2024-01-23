Вторник, 23 Января 2024 12:53

АрмИнфо.22 января 2024 года в рамках рабочего визита в Японию состоялась встреча Заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным секретарем Кабинета Министров Японии Ёшимаси Хаяши.

В ходе встречи стороны обсудили актуальную двустороннюю повестку, обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам дальнейшего развития сотрудничества по приоритетным направлениям.

Министр отметил высокую динамику развития сотрудничества между Туркменистаном и Японией в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. При этом, подчёркнуто, что основой эффективных отношений является регулярный политический диалог на высоком и высшем уровнях.

Наряду с этим, констатировалось плодотворное взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, в том числе, в формате диалога «Центральная Азия+Япония».

Собеседники также обсудили вопросы организации первого Саммита глав государств Диалога «Центральная Азия+Япония». В этой связи глава МИД Туркменистана подчеркнул, что туркменская сторона поддерживает проведение данного Форума высокого уровня.

Стороны акцентировали особое внимание на поступательном развитии торгово-экономических связей, обретающих устойчивый и долгосрочный характер. Свидетельством тому выступает ряд успешно реализованных совместных проектов в энергетической и газохимической отраслях.

Определены приоритеты дальнейшего взаимодействия в области энергетики, промышленности, инвестиций, а также в сферах культуры, науки и образования.