Вторник, 23 Января 2024 11:44

АрмИнфо. Полузащитник миланского "Интера" и экс-капитан сборной Армении Генрих Мхитарян во второй раз стал обладателем Суперкубка Италии.

В столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде состоялся финал Суперкубка Италии. Прошлогодний чемпион <Наполи> встречался с обладателем кубка Италии <Интером>. Команда Симоне Индзаги в очень сложном матче смогла вырвать победу со счетом 1-0 и во второй раз подряд завоевала Суперкубок Италии.

Генрих Мхитарян вышел в стартовом составе и отыграл всю игру. Единственный гол в матче забил Лаутаро Мартинес с передачи Бенджамина Павара на первой добавленной минуте. Стоит отметить, что <Наполи> с 60-й минуты играл в меньшинстве после удаления Джиованни Симеоне.

Теперь на счету Генриха Мхитаряна 9 Суперкубков, завоеванных в разных странах. Всего на его счету 23 трофея.