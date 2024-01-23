Вторник, 23 Января 2024 11:44

АрмИнфо.В первый день зимней сессии ПАСЕ в Страсбурге депутаты проголосовали за ограничение полномочий делегации Азербайджана за нарушение страной принципов организации.

С данной инициативой выступил депутат от Германии Франк Швабе, который отметил продолжающиеся нарушения прав человека и рост числа политзаключенных в Азербайджане, отказ официального Баку пригласить делегацию ПАСЕ оценить предстоящие президентские выборы 7 февраля.

Также он упомянул отказ Азербайджана допустить докладчиков ПАСЕ в оккупированный Лачинский коридор в 2023 году.

Предложение было поставлено на голосование и принято большинством голосов.

Председательствующий на заседании Эммануэлис Зингерис сказал, что оценкой этого предложения будет заниматься Мониторинговый комитет ПАСЕ. У него есть 24 часа на то, чтобы представить своё заключение. Затем ПАСЕ обсудит этот вопрос и примет окончательное решение, передает Туран.

Делегация Азербайджана не может принять участие в голосовании по данному вопросу. Отметим, что в Азербайджане реагируя на данную инициативу, предложили стране покинуть ПАСЕ и ЕСПЧ.