Вторник, 23 Января 2024 11:42

АрмИнфо.В Баку в присущей им неадекватной манере отреагировали на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о недопустимости территориальных претензий президента Азербайджана к Армении.

Отметим, что азербайджанский лидер в своем последнем интервью, после насильственной оккупации Арцаха на фоне бездействия всего международного сообщества, начал выражать притязания на всю суверенную территорию Армении. Глава государства, созданного лишь в 1918 году, заверил, что вся территория Армении - "это якобы исторические земли Азербайджана, которые они должны вернуть".

В Баку в словах Борреля усмотрели угрожающую риторику и двойные стандарты. "Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана Верховным представителем Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Жозепом Боррелем во время пресс-конференции по итогам Совета по международным отношениям 22 января 2024 года. Вопиющее искажение фактов верховным представителем ЕС является пренебрежением к легитимным интересам Азербайджана, а такая угрожающая риторика является ярким примером двойных стандартов, еще больше обостряющих отношения между Азербайджаном и ЕС", - отметил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя заявление верховного представителя ЕС. Гаджизаде подчеркнул, что глава европейской дипломатии полностью искажает высказывания президента Азербайджана "об исторических фактах, связанных с территориями Азербайджана и Армении, а также провоцирует милитаристскую и агрессивную политику в отношении Азербайджана".

По его словам, заявление представителя ЕС о солидарности с Францией в связи с "выдворением дипломатов является не только открытым вмешательством в процесс продолжающегося правового расследования, но и оправданием незаконных действий выдворенных из Азербайджана французских дипломатов".

"Такое предвзятое заявление, наряду с игнорированием необоснованных мер против азербайджанских дипломатов во Франции, демонстрирует, как некоторые государства, открыто пренебрегающие всеми правилами и инструкциями дипломатической этики, отказывающие проводить расследование по делу, оказывают негативное влияние на эту структуру", - подчеркнул дипломат государства, далекого как от дипломатии так и от норм международного права. "Азербайджан, будучи верным своим международным обязательствам и международному праву, будет решительно пресекать любые претензии, противоречащие его национальным интересам, и попытки легитимизации языка угроз", - добавил Гаджизаде.

Отметим, что Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе отметил, что в контексте обсуждений по Азербайджану и Армении была выражена солидарность с Францией в связи с высылкой французских дипломатов из Баку. "Мы согласились, что Азербайджану необходимо вернуться к предметным переговорам о мире и нормализации с Арменией.

Последние территориальные претензии президента [Азербайджана Ильхама] Алиева вызывают большую тревогу. И любое нарушение территориальной целостности Армении будет неприемлемо и будет иметь тяжелые последствия для наших отношений с Азербайджаном", - сказал он.