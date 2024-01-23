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 Вторник, 23 Января 2024 11:40
Марианна Мкртчян

Суд обязал СНБ удалить данные о Мураде Папазяне и Масисе Абраамяне из списка нежелательных лиц для въезда в Армению

Суд обязал СНБ удалить данные о Мураде Папазяне и Масисе Абраамяне из списка нежелательных лиц для въезда в Армению

АрмИнфо. Суд обязал СНБ Армении удалить данные о Мураде Папазяне и Масисе Абраамяне из банка данных иностранцев, считающихся нежелательными на территории РА. Об этом сообщила в социальных сетях депутат от блока "Армения" Кристине Варданян.

"Административный суд 22 января удовлетворил иски члена Бюро АРФД, сопредседателя Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мурада Папазяна и ответственного за офис "Ай дат" в Голландии АРФД  Масиса Абрамяна против Службы национальной безопасности Армении, обязав ее снять данные о Мураде Папазяне и Масисе Абраамяне из банка данных иностранцев, считающихся нежелательными на территории Армении", - написала Варданян.

Отметим, что в июле 2022 года стало известно о запрете въезда в Армению сопредседателю Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), члену Бюро АРФ "Дашнакцтуюн" Мураду Папазяну. 14 июля Папазян прибыл с семьей в Армению, но в аэропорту "Звартноц" ему запретили въезд, заявив, что он включен в список нежелательных лиц.

Как сообщили в правительстве РА, Папазяну въезд в Армению был запрещен на основании статьи 8 Закона РА "Об иностранцах". Причиной запрета, как сообщили в пресс-службе главы правительства, послужило то обстоятельство, что "Мурад Папазян был одним из организаторов нападения на кортеж возглавляемой премьер-министром делегации 1 июня 2021 года у посольства Армении во Франции". "Участники акции забросали кортеж премьер-министра разными предметами, и создавшаяся ситуация была преодолена лишь в результате вмешательства французской полиции и сил безопасности", разъяснили в пресс- службе премьера РА. Тогда же, Папазян заявил о намерении через суд восстановить свои ущемленные права.  А уже через две недели 1 августа того же года стало известно, что persona non grata были объявлены член молодежного союза Нидерландов АРФД Сюне Абраамян и председателю "Ай Дат" Голандии Масису Абраамяну. 

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