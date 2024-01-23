Вторник, 23 Января 2024 11:38

АрмИнфо. Новой информации о графике возможной встречи между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне пока нет. Об этом в ходе брифинга заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, отвечая на вопрос журналиста о том, в силе ли еще приглашение госсекретаря Блинкена, сделанное им в декабре главам МИД Армении и Азербайджана посетить Вашингтон. При этом он отметил, что в Вашингтоне с нетерпением ждут возможности поговорить об этом подробнее в ближайшее время.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что США заинтересованы в проведении переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Патель добавил, что это то, над чем США будут очень усердно работать, чтобы достичь финишной черты в тесной координации с Азербайджаном, Арменией и другими сторонами, задействованных в этом вопросе.