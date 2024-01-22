Понедельник, 22 Января 2024 18:42

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 63, 65, 67, 71, 101 на улице Вильнюса, частные дома, прилегающие к улице Вильнюса, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 подъезды 1-7 жилой дом 31 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 40, 40/1, 40/2, 42/1, 42-44 на улице Мамиконянца, жилые дома 19, 19/1, 21 на улице Н. Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна, жилые дома 6-6/8 на улице Давида Анахта, жилые дома 40/6-54/2 на улице Улнеци, частные дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, частные дома 3-14 на улице Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-26 на 2-ом переулке Ачемяна, частные дома 59-117 на улице Бурназяна, частные дома 1-58 на переулке Бурназяна, частные дома 16-40 (четные) на улице С. Давти, частные дома 36-76 на улице Суворова, частный дом 81/2 на улице Лисиняна, жилые дома 2/2, 2/3, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 2/12, 12, 14 на улице Ширака, жилые дома 2, 2а, 4 на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 села Циацан и Цахкунк;

в Арагацотнской области:

10:00-14:00 частично село Уджан;

в Араратской области:

10:00-12:30 частично село Верин Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Андраника, Микояна в городе Ехегнадзор; частично село Заритап;

в Котайкской области:

11։00-15։00 частные дома Джрвеж-Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 кварталы “Хачатур Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж; частично села Дзорахбюр и Вохчаберд; села Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний ‘Юком’, ‘Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”;

09։30-10։00 село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО ‘Ева-Шин”;

в Тавушской области:

11:00-12:00 улицы Оганяна, Тухикяна, Блбуляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

12:00-13:00 улицы Арзуманяна, Сафаряна, Прошяна, Налбандяна, Тавризян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

в Лорийской области:

10:00-14:00 квартал 'Энгельс'' в городе Алаверди.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 15, 17, жилой дом 1 на улице Кургиняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 1-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 37, 39, 41 на улице Абовяна, жилые дома 6, 6а, 8 на улице Корюна, жилой дом 67 на улице Анрапетутяна, жилые дома 7, 9, 11 на улице Вардананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 7-39 на улице Норашхараин, жилые дома 3/2-3/3 на Тбилисском шоссе;

в Армавирской области:

11։00-17։00 село Звартноц;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Аштарак; частично села Парпи, Газараван, село Базмахбюр;

в Араратской области:

10:00-12:30 частично село Верин Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично село Агаракадзор;

в Котайкской области:

11։00-15։00 частные дома Джрвежа, Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 частично села Дзорахбюр и Вохчаберд;

в Гегаркуникской области:

09։30-10։10 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук; ООО ‘Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция “Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”;

в Тавушской области:

10:30-11:30 село Овк;

в Лорийской области:

12:00-16:00 кварталы “Зоравар Андраник”, “Маркса”, “Мадан” в городе Алаверди; село Джилиза.