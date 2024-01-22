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 Понедельник, 22 Января 2024 18:22

Стержневая страна Центральной Азии смотрит на Восток

Стержневая страна Центральной Азии смотрит на Восток

АрмИнфо.Казахстанское руководство поддерживает усиление роли Америки и Европы в Центральной Азии, чтобы способствовать безопасности и экономическому развитию региона, не подрывая при этом многовекторный внешнеполитический подход Астаны, пишет Nationalinterest.org.

Казахстан официально начал строительство третьего железнодорожного сообщения с Китаем. Ожидается, что двухпутная железная дорога увеличит грузовые перевозки между Казахстаном и Китаем более чем на две трети, с 28 до 48 миллионов тонн в год. Строительство железной дороги, завершение которого ожидается в 2027 году, также снизит загруженность двух существующих пограничных переходов, являясь частью 1300-километровой железнодорожной линии, профинансированной правительством Казахстана.

Это хорошо для Китая, который влил миллиарды долларов в свою знаменитую инициативу «Один пояс и один путь» (ОПОП). В рамках этого Нового Шелкового пути Казахстан может выступать в качестве центрального транзитного узла и безопасного сухопутного коридора, минуя неопределенность, связанную с морскими путями. Вследствие этого значение Казахстана в мировой торговле неуклонно растет, открывая рынки для миллионов потенциальных потребителей. В настоящее время Китай является главным экономическим и торговым союзником Казахстана.

«Вместе с Председателем Си Цзиньпином мы запустили новое «золотое тридцатилетие» сотрудничества между Казахстаном и Китаем. Наглядным свидетельством этому являются два визита, которые я совершил в Китай в прошлом году», - сказал президент Касым-Жомарт Токаев в недавнем интервью газете «Егемен Казакстан», добавив, что Казахстан может «также сотрудничать в рамках многосторонних структур для обеспечения региональной стабильности и международной безопасности».

«Стратегическая цель − удвоение ВВП к 2029 году», - оптимистично заявил он.

Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Китаем достиг беспрецедентного роста, увеличившись до 32,7 миллиарда долларов в первые десять месяцев 2023 года. В настоящее время предпринимаются активные усилия по диверсификации экспорта и увеличению объемов поставок в Китай. Кроме того, Китай в настоящее время является одним из наиболее значительных участников экономического развития Казахстана, а совокупные инвестиции с 2005 года достигли 24 миллиардов долларов.

Стратегическое географическое положение Казахстана, расположенного между Востоком и Западом, а также имеющего общую границу с Китаем, открывает широкие перспективы для транзита китайских товаров. Введение безвизового режима между Казахстаном и Китаем имеет жизненно важное значение, поскольку в настоящее время граждане Казахстана освобождены от визовых требований при посещении Китая.

Однако на некоторых наземных пограничных переходах отмечаются длительные задержки. По данным Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», грузовики, пересекающие пограничный пункт «Нур Жолы», проводят в ожидании в среднем одиннадцать дней. Эти грузовики часто подвергаются повторным проверкам со стороны таможенников «без объяснения причин», - заявила бизнес-группа, ссылаясь на жалобы водителей. Чтобы решить эту проблему, власти недавно начали круглосуточную работу контрольно-пропускного пункта «Нур Жолы».

Положительным моментом стало сообщение о том, что бывший директор Пограничной службы Казахстана Дархан Дильманов после обвинений в коррупции и злоупотреблении властью был осужден за «злоупотребление властью» и приговорен к четырем годам лишения свободы за участие в схеме, включавшей незаконную перевозку товаров из Китая в Казахстан.

Однако дело не только в Китае. По прогнозам аналитиков Международного валютного фонда, ВВП Казахстана в 2023 году превысит 259 миллиардов долларов, что на пятнадцать процентов больше, чем в 2022 году, и станет самым высоким номинальным ростом в Центральной Азии. Положительная динамика наблюдается и в ВВП на душу населения, который, по прогнозам, достигнет почти 13 000 долларов. Согласно одной из оценок на 2028 год, этот показатель вырастет на треть и достигнет 16 800 долларов.

Однако для привлечения иностранных инвесторов стране еще предстоит провести множество экономических и политических реформ, включая реализацию крупных промышленных проектов и ослабление регулирования иностранных инвестиций.

«Необходимо также решить важнейшую задачу привлечения инвестиций, в том числе путем приватизации и возврата активов», - сказал президент Токаев в своем интервью.

Это лежит в основе его экономического видения, предусматривающего удвоение ВВП страны к 2029 году! Ожидается, что Казахстан сократит свои государственные предприятия (ГП) путем приватизации. Эти пережитки советской плановой экономики уже давно определены как истощающие экономику и препятствующие эффективности бизнеса. Однако ликвидировать их − легче сказать, чем сделать. Правительство уже начало борьбу с ГП в сферах, не связанных с экономикой.

Ожидается, что Казахстан также ускорит свое экономическое отсоединение от России, хотя и постепенно. Экономические реалии второй по протяженности общей сухопутной границы в мире с Россией предполагают, что Казахстан, даже соблюдая санкции и удвоив усилия по борьбе с контрабандой, будет продолжать торговать с Россией, пытаясь уменьшить свою зависимость. Эти попытки в основном будут направлены на обеспечение расширения Транскаспийского энергетического коридора, также известного как Срединный коридор, через Каспийское море на запад через Азербайджан и Грузию.

Казахстан больше не будет подвержен риску того, что Россия задушит его импорт или экспорт, а также будет работать над диверсификацией своей экономики и привлечением туристов. Укрепление верховенства закона, независимых СМИ и политических реформ необходимо на политическом уровне. Недавно страна предоставила Уполномоченному по правам человека конституционный статус и поручила ему следить за нарушениями прав человека и гражданских свобод.

Президент Токаев отвергает любые утверждения о заключении в тюрьму политических диссидентов и добавляет: «Главные признаки политических преследований – это цензура, специальные законы и карательные органы. Ничего подобного в современном Казахстане не существует. В нашем законодательстве нет ни одного указа, ни одного закона, ни одного другого нормативного документа, по которому граждане могли бы преследоваться за свои политические взгляды».

В последние месяцы страна предприняла шаги по предотвращению деятельности на своей территории компаний, попавших под санкции. Казахский телевизионный оператор TVCOM заявил, что прекратил вещание нескольких станций, запущенных российским государственным «Первым каналом», чтобы сократить долю иностранных новостных каналов на местном рынке. Руководство страны разработало долгосрочную стратегию по преодолению советской транспортной и транзитной зависимости и формированию независимой политической и экономической политики. Внешняя политика Казахстана направлена на диверсификацию торговых партнёров страны, чтобы избежать чрезмерной зависимости от какого-либо игрока в мировой экономике. Однако масштабы китайской экономики и ее сырьевой голод могут привести к замене Москвы Пекином в качестве регионального гегемона и сорвать попытки Казахстана превратиться из нефтегазозависимой в более диверсифицированную экономику.

Несмотря на стратегическое значение Центральной Азии и Каспийского бассейна, западные страны не уделяют этому региону достаточного внимания. Это объясняется сочетанием ряда факторов, включая отсутствие общей стратегической основы для стабилизации и развития центра Азии, недостаточное внимание к укреплению тесных политических связей с ключевыми странами региона, а также противодействие других крупных держав, конкурирующих за влияние в Центральной Азии.

Казахстанское руководство поддерживает усиление роли Америки и Европы в Центральной Азии, чтобы содействовать безопасности и экономическому развитию региона, не подрывая при этом многовекторный внешнеполитический подход Астаны. Между Россией и Китаем, а также Ираном и Турцией, Казахстан находится в центре больших потоков людей и товаров, включая транзит нефти и газа, что может обеспечить ему геополитический вес в регионе. Это огромная страна, не имеющая выхода к морю, размером с Западную Европу, превосходящая по площади другие бывшие советские республики Центральной Азии, с границей более 7 800 километров с Россией и 1 783 километра с Китаем.

Тем не менее, будущая жизнеспособность казахстанской внешней политики будет зависеть в равной степени как от собственного политического выбора Казахстана, так и от более широких событий во внешнем мире. В то время как Россия, скорее всего, останется доминирующим политическим игроком в значительной части Евразии, а Китай, вероятно, продолжит инвестировать в энергетические и инфраструктурные проекты в Центральной Азии, успех в поддержании и сохранении сердца Евразии открытым − будет зависеть от готовности западных и азиатских партнеров к взаимодействию с регионом.

 

Автор: Харун Карчич

Источник: Nationalinterest.org

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