Понедельник, 22 Января 2024 15:22

АрмИнфо. Бывший депутат Государственной думы России Борис Надеждин начал собирать подписи за выдвижение своей кандидатуры в президенты России. Примечательно, что сбор подписей проходит не только в России, и в таких странах как Армения и Грузия, куда уехало большое число российских граждан, не поддерживающих боевые действия в Украине.

Сегодня, уже ряд телеграм-каналов, которые объединяют релокантов в Ереване стали тиражировать запись штаба Надеждина о сборе подписей в Ереване. <Вчера мы начали сбор и были потрясены тем, сколько людей хотят оставить подпись в поддержку кандидата! Мы продолжаем работу, поэтому приходите с внутренним российским паспортом и приглашайте друзей! На месте вам помогут наши сборщики-волонтёры. Сбор подписей до 25 января включительно. Обращаем внимание, что нам очень нужны подписи от людей с региональной пропиской (то есть все регионы, кроме городов Москва и Санкт-Петербург. Потому что нужное количество в этих городах уже собрано)>,- говорится в записи.

Отметим, что бывший депутат Государственной думы России Борис Надеждин начал собирать подписи за выдвижение своей кандидатуры в президенты страны. ЦИК зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Надеждина и допустил её к сбору подписей 28 декабря, через пять дней после того, как отказал инициативной группе Екатерины Дунцовой, которая затем призвала своих сторонников отдать голоса за Надеждина.

Надеждин - депутат Госдумы в 2000-2003 годах от "Союза правых сил". С 2008 года был членом политсовета партии "Правое дело", пока не вышел из партии в 2011-м. В 2015-м неудачно участвовал в праймериз "Единой России" для выборов в Госдуму от её "либерального крыла", в 2021 году тоже неудачно баллотировался в Думу от "Справедливой России". Надеждина регулярно приглашают в качестве либерального гостя на российские телевизионные ток-шоу. Своё участие он объясняет необходимостью донести до аудитории "разумные идеи" "в атмосфере всеобщего помешательства". Надеждин обещает, став президентом, вернуть Россию в Европу и "прекратить эту историю с Украиной".

Начало сбора подписей в поддержку его кандидатуры вызвало большой энтузиазм как у остающихся в России, так и у уехавших за границу оппозиционеров: к пунктам сбора выстроились огромные очереди. Российские оппозиционные деятели призвали поддержать выдвижение Бориса Надеждина на пост президента России.