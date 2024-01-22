Понедельник, 22 Января 2024 15:18

АрмИнфо.В Парламентской ассамблее Совета Европы планируют ограничить полномочия делегации Азербайджана за нарушение страной принципов организации. Об этом сообщает "Европейская правда" из Страсбурга со ссылкой на несколько источников, знакомых с подготовкой такого шага.

Отмечается, что принципиальное решение об инициировании ограничений для Азербайджана уже принято на уровне президентского комитета ПАСЕ. После полудня, с началом пленарной сессии, депутаты официально инициируют эту процедуру, скорее всего - по формальной инициативе представителя Германии.

Официальной претензией к стране будет то, что на выборы президента Азербайджана, которые состоятся в феврале, не пригласили наблюдателей от ПАСЕ. Также звучит претензия из-за того, что Азербайджан отказался допускать докладчиков ПАСЕ в Лачинский коридор