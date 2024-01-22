Понедельник, 22 Января 2024 12:26

АрмИнфо.Туркменский алабай Ak dost, подаренный президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым своему татарстанскому коллеге Рустаму Минниханову в 2021 году, стал чемпионом России в номинации «Среднеазиатская овчарка» по двум направлениям. Новость об этом была озвучена в ходе выступления по этому случаю Национального Лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, передает TDH.

«Ak dost набрал опыта, участвуя в нескольких выставках и конкурсах, проводимых в разных городах России. Ak dost получил большую оценку судей на этих мероприятиях. Поздравляю всех членов Ассоциации Türkmen alabaý itleri с высокими наградами, и от себя лично желаю дальнейших успехов», — говорится в сообщении.

Первую награду Ak dost получил за чистокровность и красоту, вторую — за понятливость и внимательность. В общей сложности в чемпионате приняло участие около двухсот собак.

Конкурс был проведен Российской кинологической Федерацией, на учете которой состоят порядка 5,5 миллионов собак, более 1,4 тысяч кинологических клубов и более 22,3 тысяч объектов для их содержания.