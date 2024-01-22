Понедельник, 22 Января 2024 12:23

АрмИнфо.В Армении сложилась ситуация, когда интересы правящей политической группировки больше гармонируют с интересами правительства Азербайджана, чем с армянским народом. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, данное обстоятельство является основной причиной зафиксированных и продолжающихся потерь. Депутат подчеркнул, что тема военнопленных в Азербайджане, в том числе, бывшего военного и политического руководства Республики Арцах, постоянно находится в сфере различных обсуждений. Одним из главных соображений является то, какая судьба их ждет и что дает властям Азербайджана их пребывание в бакинских тюрьмах.

"Параллельно с этим в одном из своих последних выступлений президент Азербайджана также говорил о лицах, захват которых позволит осуществить его цель, имея в виду второго и третьего президентов РА Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Для Алиева победа не является полной, поскольку деятели, победившие его и его отца, находятся на свободе, и он осознает, что контроль над Арцахом в силу различных факторов был преподнесен ему скорее как подарок, что вызывает у него определенный комплекс неполноценности. Конечно, правительство Армении делает то, что хочет Алиев - давление на победителей, падение победоносного духа и людей с психологией победителя. В Армении сложилась ситуация, когда интересы правящей политической группировки больше гармонируют с интересами правительства Азербайджана, чем с армянским народом", - отметил парламентарий.