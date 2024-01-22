Понедельник, 22 Января 2024 12:21

АрмИнфо.В Посольстве Казахстана в Армении состоялась традиционная встреча с экспертным сообществом. В ней участвовал и директор ИА <АрмИнфо> Эммануил Мкртчян. В ходе первой в текущем году встречи были обсуждены вопросы развития современного Казахстана.

Как сообщает пресс-служба посольства Казахстана в Армении, посол Болат Иманбаев проинформировал участников круглого стола о ходе реализуемых в стране реформ и достижений по итогам 2023 года, а также ознакомил с основным содержанием интервью Главы государства газете <Егемен Казахстан> от 3 января т.г. Участники мероприятия высоко оценили масштабность проводимых в стране изменений в политической, экономической и социальной сферах.

Руководитель аналитического центра <Альтернатива>, научный и общественный деятель, профессор Т.Манасерян отметил, что <ХХI век - это век возможностей, и Казахстан доказал, что имеет право быть в списке лидеров стран не только регионального, но и международного масштаба>. По мнению экспертов, модернизация политической системы Казахстана посредством перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, усиление роли парламента демонстрирует твердую приверженность руководства страны демократическим принципам. В свою очередь, <важная инициатива по созданию диалоговой площадки - <Национальный курултай> - способствует консолидации общества в рамках достижения общих целей, а также сохранению древней традиции казахского народа>. Экспертами особо отмечены достижения Казахстана в области обеспечения прав человека, в том числе закрепление в Конституции нормы об отмене смертной казни. По словам руководителя аналитического центра по глобализации и сотрудничеству, известного эксперта в области развития гражданского общества С.Григоряна, <успехи Казахстана на пути строительства демократического государства впечатляют и мотивируют>. Принимая во внимание меры государства по поддержке молодого поколения и достигнутые в данном направлении значительные успехи Казахстана, представитель экспертного клуба <Глас народа> А.Гукасян, подчеркнув, что молодежь является движущей силой любого общества и государства, выразил заинтересованность в проведении армянско-казахского молодежного форума.

По итогам обсуждений представители экспертного сообщества Армении выразили мнение, что ключевым фактором в реализации инициированных Президентом РК масштабных преобразований, направленных на обеспечение благосостояния общества, является солидарность и единство народа.