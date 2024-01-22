Понедельник, 22 Января 2024 11:24

АрмИнфо.Российско-израильский блогер Александр Лапшин отреагировал на кадры, выложенные азербайджанской стороной об условиях содержания военно-политического руководства Арцаха, захваченного в плен в сентябре прошлого года, после очередного акта агрессии в отношении армян.

<Я не перестаю удивляться фантастическому инфантилизму и наивности многих армян. Жители Армении абсолютно не понимают, что такое Азербайджан и кто такие азербайджанцы и что такое режим Алиева. В последние дни азербайджанцы распространили фотографии "счастливых" пленных армян, включая Араика Арутюняна, Давида Бабаяна и других, которые якобы читают книги в библиотеке, смотрят телевизор и даже в камере есть батареи отопления (на фото с Араиком). После чего многие армяне комментируют так "У них все хорошо, они всем довольны, они как на курорте!" и эти идиотские комментарии собирают десятки лайков других наивных дураков.

Народ, вы не понимате, что это постановочные фотографии. Меня держали в бакинской тюрьме Курдаханы и водили фотографироваться для алиевских СМИ в библиотеку. Азербайджанцы дали мне в руки книгу. Сказали чтобы улыбался, иначе лишат прогулок в тюремном дворике. Потом у меня книгу забрали и вернули в грязную и вонючую камеру, где и держали все семь месяцев.

Камеры в реальности намного хуже, это их водили в медицинский корпус для фотосессии. Там в медицинском корпусе несколько элитных камер, которые именно так и выглядят как на фото. В обычных камерах нет отопления, осужденные замерзают зимой, спят под рванным еще советскими одеялами надев на себя всю имеющуюся одежду. Телевизоров там тоже нет, но и меня для фотографии водили в камеру медицинского корпуса, где телевизоры были.

Когда читаю глупости которые пишут армяне про "счастливые" лица армянских пленных меня просто тошнит от таких армян. Вне зависимости от личности этих людей на фото (многих надо судить за предательство и взятки), они реально попали в беду. Азербайджан сегодня ничем не отличается от Талибана или ИГИЛ. Абсолютно не правовой и бандитский режим Алиева. Этим пленным на полном серьёзе угрожают пытки и смерть в бакинской тюрьме.

Я вам напомню, что меня в этой же самой тюрьме азербайджанцы крича "Аллах акбар" забили до полусмерти, сломали руку, пальцы, три ребра, челюсть и выбили передние зубы. Это случилось месяца три после того, как они сфотографировали меня "счастливым" с книгой в руках. Своим решением от 20.05.2021 Европейский суд признал Азербайджан виновным в незаконном аресте, жестоких пытках и покушении на убийство>, - написал Лапшин.

Отметим, что на кадрах впервые появился экс-командующий Армии обороны Арцаха Левон Мнацаканян. По фото видно, что с ним обращаются далеко не хорошо. Кроме того, не было фото генерала Давида Манукяна, спикера парламента Давида Ишханяна и мецената Рубена Варданяна. А фото экс-главы МИД Арцаха было вовсе старым.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. Среди удерживаемых в азербайджанском плену, в том числе 8 бывших и действующих представителей военно- политического руководства Арцаха. Это бывшие президенты Арцаха Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, а также спикера парламента Давид Ишханян, экс-командующий Армией обороны Арцаха, генерал Левон Мнацаканян, генерал Давид Манукян и экс­госминистр Рубен Варданян.