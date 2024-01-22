Понедельник, 22 Января 2024 11:22

АрмИнфо.На Армению надвигается циклон, который приведет к резкому понижению температуры воздуха и обильному снегопаду. С таким предупреждением выступил Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно сообщению, из-за проникновения 22 и 23 января с юго-запада холодных арктических масс на Ширакскую, Лорийскую, Тавушскую, Арагацотнскую, Котайскую, Гегаркуникскую, Вайоц Дзорскую и Сюникскую области обрушится сильный снегопад. В отдельных регионах указанных

регионов скорость ветра составит 14-18м/с. Порывы ветров будут сопровождаться метелями, на дорогах будет наблюдаться гололедица.

Температура воздуха в республике днем 22 января постепенно снизится на 7-9 градусов, а 23 января - в Лорийской, Тавушской и Сюникской областях - на 14-16 градусов. 25 и 26 января прогнозируется погода без осадков.

Днем 22 января в Ереване ожидаются осадки в виде дождя, 23 и в ночь с 23 на 24 января - в виде снега и мокрого снега. Днем 24 января и вплоть до 26 января в столице ожидается погода без осадков. Температура воздуха в Ереване 22 января днем составит 4-6 градусов тепла, вечером - 3-5 градусов выше нуля, в ночь с 22 на 23 января - -1- +1.