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 Суббота, 20 Января 2024 22:22

Парламент одобрил направление казахстанских военных для участия в миссиях ООН

Парламент одобрил направление казахстанских военных для участия в миссиях ООН

АрмИнфо.В соответствии с приглашением ООН с марта 2024 года планируется развертывание первого самостоятельного национального миротворческого контингента Казахстана в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссию «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах». Для этого будет заключен международный договор с Организацией Объединенных Наций, определяющий обязательства сторон, а также вопросы финансового и материально-технического обеспечения участия контингента в миссии. В составе контингента вместе с военнослужащими мужчинами будут выполнять миссию 7 женщин. Из них 2 стрелка-санитара, 1 снайпер, 2 повара – и 2 медицинских работника.

Парламент одобрил направление военного персонала Вооруженных Сил РК, который не должен превышать 430 человек, для участия в нескольких миссиях ООН. Это ― «Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах», «Орган ООН по наблюдению за выполнением условий перемирия» (UNTSO, Палестина-Израиль), «Миссия ООН в Республике Южный Судан» (UNMISS, Южный Судан) и «Временные силы ООН по обеспечению безопасности и Абьее» (UNISFA, Судан).

С 2014 года 67 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот-д'‎Ивуаре, Мали, Центральноафриканской Республике и Ливане. С 2018 года 538 казахстанских военнослужащих участвовали в миссии «Временные силы ООН в Ливане» в составе миротворческого подразделения. В настоящее время шесть казахстанских офицеров в Западной Сахаре, два офицера в Центральноафриканской республике, два офицера в Демократической Республике Конго, девять военнослужащих в Ливане проходят службу в миссиях ООН.

«При формировании национального контингента для отбора военнослужащих назначаются комиссии подразделений, воинских частей, соединений, военных учебных заведений, подведомственных Минобороны. Подготовка военнослужащих осуществляется в Центре миротворческих операций Министерства обороны РК, который расположен в Алматы. На базе центра военнослужащие проходят интенсивный курс по миротворческой подготовке. Будущие миротворцы интенсивно осваивают английский язык, полевую медицину, радиосвязь, знания о минах, самодельных взрывных устройствах и неразорвавшихся снарядах, правила применения силы, а также изучают нормы международного и гуманитарного права», ― сказал Руслан Жаксылыков.

Казахстан со 2 марта 1992 года является полноправным членом ООН. На протяжении всего этого времени республика плодотворно взаимодействует с системой ООН и демонстрирует свою полную приверженность целям и принципам Устава Организации. Казахстан как участник ООН наравне с остальными государствами несет ответственность за поддержание мира и безопасности на планете.

Направление контингента в миротворческие миссии ООН не только вносит значительный вклад в укрепление международной безопасности, но и способствует повышению роли Казахстана на глобальной арене.

Недавно инспекционная группа ООН провела всестороннюю проверку состояния материально-технической базы и уровня подготовки казахстанских военнослужащих. По ее итогам эксперты Организации отметили высокий уровень подготовки личного состава миротворческого контингента РК и профессионализм инструкторского состава Центра миротворческих операций.

Расширение географии участия военнослужащих Казахстана в миротворческих миссиях ООН свидетельствует о твердом намерении нашей республики оказать поддержку людям, страдающим от военных и гуманитарных кризисов. Благодаря участию казахстанских миротворцев, ООН имеет возможность находить мирное решение в конфликтах между сторонами.

Миротворцы ВС РК стоят на страже мира и безопасности с формирования казахстанских Вооруженных Сил. Многие казахстанские военнослужащие были награждены медалями за личный вклад в миротворческую деятельность и имеют благодарности от командования миссий.

За это время наши военнослужащие приобрели практический опыт противодействия современным угрозам. Особую актуальность приобретают вопросы дальнейшего укрепления боеготовности войск и получения практического опыта.

Участие Казахстана в миротворческих операциях является необходимым и чрезвычайно важным компонентом обучения военных. Такой подход используется многими странами.

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