Суббота, 20 Января 2024 14:39

АрмИнфо.В рамках работ по подготовке текста мирного договора Армения и Азербайджан дошли до понимания, что сторонам необходимы взаимные гарантии об отсутствии скрытых территориальных претензий друг к другу. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с представителями своей партии "Гражданский договор".

"Надо зарегистрировать, что в теории мир между нами возможен. И по сути разговоры в последнее время шли в направлении того, что мы не имеем и обязываемся в будущем не представлять друг другу территориальных претензий", - сказал глава правительства. Пашинян подчеркнул, что отсутствие территориальных претензий должно быть закреплено де-юре мирным договором.

При этом он заметил, что невзирая на заявления официального Баку, которые могут оставить впечатление, что Азербайджан намеренно пытается завести в тупик мирный процесс, Армения не должна менять своей стратегии.

"Наша стратегия была и продолжит оставаться следующей: укрепление и утверждение суверенитета, независимости и территориальной целостности

Республики Армении должно происходить на основании Алма-Атинской декларации, потому что таково понимание всего международного сообщества", - сказал он. Глава правительства заметил, что международно признанная территория Армении - это территория Армянской ССР. "И когда мы стоим на защите суверенитета, территориальной целостности и безопасности этой межднародно признанной территории - мы стоим на легитимных основах, что должно в случае профессиональной работы стать дополнительным фактором для нашей безопасности", - добавил он.

Пашинян в очередной раз подчеркнул, что ожидает от Баку гарантий об отсутствии скрытых территориальных претензий, заметив, что Армения со своей стороны готова их предоставить. "Это взаимосвязанные процессы", - заключил он.

Напомним, что Армения и Азербайджан подтвердили свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации от 1991 года, посредством которых обе стороны признают территориальную целостность и суверенитет друг друга.

Договоренность была достигнута по итогам встречи премьер- министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, которая состоялась по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона и главы Евросовета Шарля Мишеля в Праге.