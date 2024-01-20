Суббота, 20 Января 2024 14:18

АрмИнфо. Несколько дней назад с политического согласия основных сил парламента Арцаха был дан старт работе международной комиссии по Арцаху. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил оппозиционный депутат от партии "Честь имею" Тигран Абрамян.

Он напомнил, что согласно решению парламента Арцаха, принятому в конце 2023 года, должна была быть сформирована международная комиссия по Арцаху, утверждена численность и состав ее членов, а также разработан порядок работы относительно направлений и целей ее деятельности.

Абрамян рассказал, что посредством участников Комисии -авторитетных лиц - на различных международных площадках будет продвигаться повестка , касающаяся арцахцев, , начиная от их репатриации, заканчивая защитой, предусмотренной на основе международного права.

В этой связи он подчеркнул, что как бы власти Армении не пытались шантажом и угрозами положить тяжелый камень на голову Арцаха, данный вопрос не может быть закрыт никаким образом.

"Заметим, что существование вопроса Арцаха всячески пытаются игнорировать и закрыть только власти Армении и Азербайджана", - написал он.