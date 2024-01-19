Пятница, 19 Января 2024 19:51

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на 11-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 1-ой улицы Неркин Шенгавита, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 51-190 и частные дома 45-184 на улице Антараин; жилые дома 92-92/1 и частные дома 74-86 на улице Сармени, частные дома 31-100 на улице Царава Ахбюра; жилые дома 121-125, 54/1-54/6 на улице Саркавага и частные дома 56-103 на улице Саркавага; частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 7 на улице Гарегина Нжде, жилой дом 53 на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 68-98 на улице Руставели, частные дома 34-243 в кв. ‘Конд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:30 частично село Верин Арташат;

11:00-13:00 частично улица Шаумяна, частично поселок Воску Корзман фабрика в городе Арарат;

12:00-13:00 села Дитак и Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично село Ехегис;

в Котайкской области:

11:00-14:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ и МЧС в Зовуни;

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

11։00-15։00 квартал “Цамакаберд’ и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 23 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 63, 65, 67, 71, 101 на улице Вильнюса, частные дома, прилегающие к улице Вильнюса, и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

11:00-16:00 подъезды 1-7 жилой дом 31 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 40, 40/1, 40/2, 42/1, 42-44 на улице Мамиконянца, жилые дома 19, 19/1, 21 на улице Н. Тиграняна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 14 на 1-ом тупике пр. Баграмяна, жилой дом 4 на улице Саряна, жилые дома 36-40 на улице Московяна, жилые дома 6-6/8 на улице Давида Анахта, жилые дома 40/6-54/2 на улице Улнеци, частные дома 23-31 на пр. Тиграна Меца, частные дома 3-14 на улице Ареставорнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 1-26 на 2-ом переулке Ачемяна, частные дома 59-117 на улице Бурназяна, частные дома 1-58 на переулке Бурназяна, частные дома 16-40 (четные) на улице С. Давти, частные дома 36-76 на улице Суворова, частный дом 81/2 на улице Лисиняна, жилые дома 2/2, 2/3, 2/4, 2/6, 2/8, 2/10, 2/12, 12, 14 на улице Ширака, жилые дома 2, 2а, 4 на улице Шарури и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-17։00 села Циацан и Цахкунк;

в Арагацотнской области:

10:00-14:00 частично село Уджан;

в Араратской области:

10:00-12:30 частично село Верин Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:30 частично улицы Андраника, Микояна в городе Ехегнадзор; частично село Заритап;

в Котайкской области:

11։00-15։00 частные дома Джрвеж-Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-16։00 кварталы “Хачатур Абовян”, “Паруйр Севак” в селе Ариндж; частично села Дзорахбюр и Вохчаберд; села Зораван, Арагюх, Сараландж, Бужакан и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-13։00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции компаний ‘Юком’, ‘Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”;

09։30-10։00 село Акунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО ‘Ева-Шин”;

в Тавушской области:

11:00-12:00 улицы Оганяна, Тухикяна, Блбуляна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

12:00-13:00 улицы Арзуманяна, Сафаряна, Прошяна, Налбандяна, Тавризян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Иджеван;

в Лорийской области:

10:00-14:00 квартал 'Энгельс'' в городе Алаверди.