Пятница, 19 Января 2024 19:49

АрмИнфо.В НАТО всегда стремились способствовать углублению разногласий в ОДКБ, в том числе и через Армению. Об этом 19 января на экспертной площадке Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) в ходе онлайн-дискуссии "Внешняя политика Беларуси: приоритеты Минска в ЕАЭС и ОДКБ" заявил аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Алексей Авдонин.

По его словам, наглядным примером сказанных им слов является последняя ситуация вокруг Армении. Авдонин констатировал, что после того, как власти Армении отказались принять участие в очередном саммите ОДКБ в Минске, западные аналитики начали раскачивать эту ситуацию в качестве благоприятного условия для сеяния разногласий в Организации.

Аналитик добавил, что на Западе заинтересованы в сеянии раздора и разногласий в ОДКБ, поскольку считают, что при таких условиях, и в случае обострения ситуации у восточных рубежей Беларуси, Организация не придет на помощь Минску. "Поэтому цель коллективного Запада в лице НАТО способствовать сеянию раздора и разногласий в ОДКБ", - заявил аналитик.

Авдонин обратил внимание, что даже в НАТО используют к Беларуси термин "Белорусский балкон", поскольку страна условно вклинивается в инфраструктуры натовских стран Восточной Европы с трех сторон.

"И в этих реалиях ОДКБ - это военный альянс, который в случае конфликта может противостоять Североатлантическому Альянсу. Ведь не зря Беларусь подписала отдельное соглашение с ОДКБ. Он является в какой-то степени сдерживающим фактором, поскольку все понимают последствия применения тактического ядерного оружия", - отметил аналитики, который обратил внимание, что ни для кого не секрет, что у Беларуси нет достаточных сил и средств для противостояния натовским силам.

По его словам, таким образом, участие Беларуси в ОДКБ носит не наступательный, а оборонительный характер. "Это инструмент сохранения мира и порядка в нашем регионе. Хотя, в Минске прекрасно понимают, что Беларусь в том виде в каком она есть сегодня Западу не нужна и не выгодна. Им нужно нечто по типу нынешней Украины", - отметил Авдонин.

При этом белорусский аналитик не дал внятного ответа на вопрос, почему же страны ОДКБ, в том числе и Беларусь, не проявляют адекватной реакции на вхождение НАТО на Южный Кавказ "руками" Азербайджана, хотя болезненно реагируют на появление Альянса в других странах СНГ.

Аналитик не затрагивать эту тему, лишь отметил, что президент Беларуси напрямую общается и с лидером Армении, и с лидером Азербайджана. "Конечно же, в текущих реалиях для Беларуси сложно сохранять баланс. Однако президент нашей страны Александр Лукашенко неоднократно говорил, что придерживается позиции сохранения диалога с постсоветскими странами, особенно при наличии этой глобальной турбулентности>, - отметил он.

<Ни для кого не секрет ползучий характер НАТО. И мы все постсоветские страны сталкиваемся со страшней натовской идеологией, которая генерируется англосаксами. Мы должны этому противостоять>, - резюмировал Авдонин.