Пятница, 19 Января 2024 19:46

АрмИнфо. Азербайджанцы разрушили мемориал в память участников самообороны села Хакаку во время Первой Арцахской войны. Об этом Об этом пишет monumentwatch.org, осуществляющий мониторинг культурного наследия Арцаха.

"15 января 2024 года на некоторых армянских телеграм-каналах было размещено видео, снятое азербайджанскими солдатами в начале года, на котором последние находятся возле мемориала, построенного в память участников самообороны села Хакаку во время Первой Арцахской войны.

На видео азербайджанские военные с автоматами показывают эти разбитые мемориальные доски, сопровождая это ругательствами, сдвигают их, ломают. На некоторых мемориальных досках видны следы выстрелов.

По видео сложно утверждать, когда именно был осквернен комплекс. Учитывая, что во многих местах Гадрутского района оккупированного Арцаха, согласно азербайджанским видеозаписям, размещены военные, возможно, именно они осквернили комплекс", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в заявлении организации напоминается о Гаагской конвенции 1954 года, которая также лежит в основе других международных договоров. Отмечается, что в ее первой статье определяется, что культурная ценность "независимо от происхождения или владельца, представляет собой движимое или недвижимое наследие, имеющее большое значение для каждого народа, такое как памятники архитектуры, искусства или истории, независимо от их религиозного или светского характера".

"В соответствии со статьей 4 Гаагской конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов 1954 года запрещены любые акты вандализма, кражи, грабежа, присвоения, вражды и мести в отношении культурного наследия. Согласно первому протоколу, уничтожение культурных или духовных ценностей на оккупированных территориях запрещено". - резюмировали в monumentwatch.org.