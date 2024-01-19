Пятница, 19 Января 2024 14:58

АрмИнфо. В Ереване 18 января состоялось 13-е заседание диалога Армения-Евросоюз в области прав человека.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе делегации ЕС в РА, Республика Армения и Европейский Союз выразили приверженность укреплению своего партнерства путем продвижения повестки дня в области прав человека, предоставления ощутимых преимуществ своим гражданам и построению более инклюзивного общества.

Диалог в этом году охватывал широкий спектр тем, включая вопросы связанные с гендерным равенством, отсутствием дискриминации, свободой собраний, свободой выражения мнений и информации, избирательной и конституционной реформами, правами беженцев и укреплением трудовых прав.

Европейский Союз поздравил Армению с прогрессом, достигнутым в вопросах прав человека со времени последней сессии Диалога по правам человека ЕС-Армения, состоявшейся в ноябре 2022 года, несмотря на существующие сложные гуманитарные проблемы и сложный контекст безопасности.

"Важным достижением является принятие Плана действий на 2023-2025 годы, вытекающего из Национальной стратегии защиты прав человека. Участники обменялись идеями по проекту новой гендерной стратегии Республики Армения и ведущейся работе над проектом Закона РА "Об обеспечении равенства". ЕС приветствовал усилия, направленные на защиту прав детей, а также укрепление системы инспекции труда. Армения представила партнерам ЕС процесс конституционных реформ и предстоящие шаги, а также проинформировала о дальнейших планах по совершенствованию избирательной системы", - сообщили в ЕС.

Также отмечается, что поощряя Армению в связи с текущими позитивными событиями, ЕС отметил, что сфера защиты прав человека в стране нуждается в дальнейшем совершенствовании. В частности, по части условий содержания под стражей, дискриминации в отношении лиц с ограниченными возможностями, насилия и дискриминации по признаку сексуальной ориентации и т.д. Стороны также обсудили вопросы, связанные с правоохранительной системой и правами человека в Вооруженных силах.

ЕС и Армения обсудили сотрудничество по вопросам, связанным с правами человека и основными свободами, на многосторонних платформах, в частности в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы, подтвердив приверженность укреплению сотрудничества. ЕС приветствовал ратификацию Республикой Армения Римского статута Международного уголовного суда, а также ратификацию Протокола 13 к Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод, в котором говорится об отмене смертной казни при любых обстоятельствах. ЕС подтвердил свою поддержку Республике Армения в наращивании потенциала в области правил и процедур МУС в соответствующих государственных органах.

Армения проинформировала ЕС о последствиях крупномасштабного военного наступления Азербайджана на Нагорный Карабах в сентябре 2023 года и последующего насильственного перемещения как с гуманитарной точки зрения, таки и прав человека. В этом контексте стороны подтвердили ранее высказанные позиции. Армения подчеркнула важность немедленного выполнения юридически обязательных решений Международного Суда.

Участники обсудили усилия по удовлетворению неотложных потребностей более 100 000 беженцев и содействию их социально-экономической интеграции, что требует значительной поддержки в среднесрочной перспективе.

Евросоюз напомнил о предоставленной гуманитарной помощи в размере 12,2 миллиона евро и бюджетной поддержке в размере 15 миллионов евро, а также выразил готовность продолжить поддержку повышению социально-экономической устойчивости Республики Армения в долгосрочной перспективе, в том числе посредством финансовой и технической поддержки прав человека.

Делегацию РА возглавил заместитель министра иностранных дел РА Паруйр Ованнисян. Делегацию ЕС возглавила глава Европейской службы внешних действий Дорота Длуччи-Сулига.