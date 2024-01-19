Пятница, 19 Января 2024 12:04

АрмИнфо.Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял ми­нистра нефти Исламской Республики Иран Джавада Овджи.

Выразив глубокую признательность за уделённое для встречи время и возможность в личной беседе обсудить актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества на приоритетных направлениях, гость передал главе Туркменистана, а также Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Герою-­Аркадагу тёплые слова приветствия от Президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси.

Тепло поприветствовав ми­нистра нефти ИРИ на гос­теприимной туркменской земле, Президент Сердар Бердымухамедов передал ответные наилучшие пожелания руководителю дружественного государства, выразив уверенность в плодо­творности предстоящих в рамках нынешнего визита двусторонних встреч и переговоров, которые будут способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами.

В ходе встречи, прошедшей в деловом, конструктивном ключе, с удовлетворением констатирован высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран, основанного на исконных традициях дружбы, добрососедства и равноправия.

Отмечалось, что межгосударственные отношения, выстраивае­мые на принципах взаимного уважения и взаимопонимания, успешно развиваются как в двустороннем, так и многостороннем формате, в частности, в рамках международных организаций.

Укреплению установившегося плодотворного взаимодействия во многом способствуют рабочие визиты правительственных делегаций двух стран на разных уровнях, а также проводимые консультации и переговоры.

Как отмечалось, между Туркменистаном и Ираном налажены продуктивные связи в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе, в сферах транспорта и связи, строительстве, сельском хозяйстве, укрепляются отношения между представителями частного сектора двух стран.

Особой темой обсуждения стало взаимодействие в нефтегазовой сфере, для расширения которого, по общему мнению, открываются новые возможности.

– Считаю, что обмен мнениями между специа­листами этой сферы будет полезен для поиска новых форм и методов сотрудничества и их практической реализации, – подчеркнул глава государства, выразив готовность турк­менской стороны рассмотреть все предложения и инициа­тивы иранских парт­нёров.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и министр нефти Исламской Республики Иран Джавад Овджи выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии конструктивного межгосударственного диалога.