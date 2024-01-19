АрмИнфо.Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов принял министра нефти Исламской Республики Иран Джавада Овджи.
Выразив глубокую признательность за уделённое для встречи время и возможность в личной беседе обсудить актуальные вопросы межгосударственного сотрудничества на приоритетных направлениях, гость передал главе Туркменистана, а также Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Герою-Аркадагу тёплые слова приветствия от Президента Ирана Сейеда Эбрахима Раиси.
Тепло поприветствовав министра нефти ИРИ на гостеприимной туркменской земле, Президент Сердар Бердымухамедов передал ответные наилучшие пожелания руководителю дружественного государства, выразив уверенность в плодотворности предстоящих в рамках нынешнего визита двусторонних встреч и переговоров, которые будут способствовать дальнейшему развитию отношений между нашими странами.
В ходе встречи, прошедшей в деловом, конструктивном ключе, с удовлетворением констатирован высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и Исламской Республикой Иран, основанного на исконных традициях дружбы, добрососедства и равноправия.
Отмечалось, что межгосударственные отношения, выстраиваемые на принципах взаимного уважения и взаимопонимания, успешно развиваются как в двустороннем, так и многостороннем формате, в частности, в рамках международных организаций.
Укреплению установившегося плодотворного взаимодействия во многом способствуют рабочие визиты правительственных делегаций двух стран на разных уровнях, а также проводимые консультации и переговоры.
Как отмечалось, между Туркменистаном и Ираном налажены продуктивные связи в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе, в сферах транспорта и связи, строительстве, сельском хозяйстве, укрепляются отношения между представителями частного сектора двух стран.
Особой темой обсуждения стало взаимодействие в нефтегазовой сфере, для расширения которого, по общему мнению, открываются новые возможности.
– Считаю, что обмен мнениями между специалистами этой сферы будет полезен для поиска новых форм и методов сотрудничества и их практической реализации, – подчеркнул глава государства, выразив готовность туркменской стороны рассмотреть все предложения и инициативы иранских партнёров.
В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и министр нефти Исламской Республики Иран Джавад Овджи выразили уверенность в дальнейшем поступательном развитии конструктивного межгосударственного диалога.