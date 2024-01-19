Пятница, 19 Января 2024 11:57

АрмИнфо. По версии авторитетного международного журнала Global Finance Конверс Банк стал победителем в номинации "Лучший банк Армении по торговому финансированию" на 2024 год ("Best Trade Finance Provider 2024 in Armenia").

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе банка, таким образом Конверс Банк получает награду победителя в этой номинации пятый год подряд. На сей раз Global Finance для выявления лучших провайдеров торгового финансирования в более чем 100 странах провел эксклюзивный опрос, полная версия результатов которого будет опубликована в февральском номере издания 2024г в печатной версии и на сайте GFMag.com.

Список мировых победителей возглавляет Банк BNY Mellon (США), после которого в десятке разместились BNP Paribas (Франция) и Credit Agricole (Франция) - на 6-й и 9-й позициях. По странам в списке лидеров такие международно признанные финансовые структуры, как Commerzbank AG (Германия), Raiffeisen Bank International (Австрия), Societe Generale (Франция). Лучшим банком Грузии этой номинации в очередной раз признан TBC Bank, Казахстана - Eurasian Bank. Весь список лучших провайдеров торгового финансирования (мировых, региональных и страновых) на 2024 год доступен на сайте Global Finance по ссылке: https://gfmag.com/news/press-release-global-finance-names-the-worlds-best-trade-finance-providers-2024/ .

Редакционный совет Global Finance выбрал лучших провайдеров торгового финансирования на основе записей, полученных от банков и других провайдеров этих услуг, а также на основе отзывов отраслевых аналитиков, руководителей корпораций и экспертов по технологиям. Критерии выбора победителей включали: объем транзакций, глобальный охват, уровень обслуживания клиентов, конкурентоспособные цены и инновационные технологии.

Издатель и редакционный директор Global Finance Джозеф Д. Джаррапуто подчеркнул: "Сложная экономическая и геополитическая среда, а также изменение торговых потоков привели к большей зависимости от цифровизации и новых технологий, поскольку банки и их корпоративные клиенты ищут гарантий в переходный период. Они также находят новые способы решения проблемы фрагментации экосистем и увеличения спроса на экологические, социальные и управленческие услуги (ESG), помогая повысить устойчивость и обеспечить большую прозрачность в цепочках поставок".

Финансовый Директор Конверс Банка Грант Акопян заметил: "В условиях меняющейся экономической реальности эта глобальная победа Конверс Банка свидетельствует об эффективности усилий нашей команды, направленных на развитие торгового финансирования, которое невозможно без более тесного сотрудничества с международными институтами и установления новых партнерских отношений. Мы также усиленно работаем над внедрением решений, которые будут максимально отвечать потребностям клиентов и способствовать развитию бизнеса".

Руководитель департамента финансовых институтов и международных банковских отношений Конверс Банка Нелли Кочарян со своей стороны добавила: "Конверс Банк предлагает своим клиентам комплексные решения в сфере финансирования международной торговли, не только обеспечивая максимальную эффективность финансирования сделок, но и контролируя платежные риски. При этом Банк тесно сотрудничает с клиентами на протяжении всего процесса торгового финансирования, начиная от предоставления консультаций и расчетов на переговорном этапе подписания договоров до заключения сделки". В этом сообщении также отмечается, что Конверс Банк продолжит использовать новые возможности торгового финансирования, включая разработку и внедрение технологических решений, которые удовлетворят диверсифицированный потребительский спрос и поддержат стратегию роста бизнеса в современной быстро меняющейся экономике.

Отметим, что достижения Конверс Банка в области торгового финансирования также получали высокую оценку других авторитетных международных организаций и банков-партнеров, включая немецкий Commerzbank AG и EBRD. Причем, Европейский Банк Реконструкции и Развития два года подряд удостаивал Конверс Банк звания победителя в номинации "Сделка года - Зеленая торговля" - очень важной и ответственной награды.

Напомним, что Global Finance основан в 1987 году с головным офисом в Нью-Йорке, имеет тираж 50 000 экземпляров и читателей в 193 странах. Аудитория Global Finance включает старших корпоративных и финансовых сотрудников, ответственных за принятие инвестиционных и стратегических решений в транснациональных компаниях и финансовых учреждениях. Веб-сайт - GFMag.com - предлагает аналитические материалы и статьи, которые являются наследием 37-летнего опыта работы на международных финансовых рынках. Global Finance регулярно выбирает лучших среди банков и других провайдеров финансовых услуг - эти награды стали признанным стандартом качества для мирового финансового сообщества.