Пятница, 19 Января 2024 11:55

АрмИнфо.Азербайджан запустил новый вид агрессивной пропаганды против Армении: запущены сайты, распространяющие ложную информацию и враждебность. Об этом сообщает пресс-служба экс-омбудсмена Армении, главы Фонда "Татоян" Армана Татояна.

"Несколько дней назад были запущены сайты "Виртуальный Западный Азербайджан" (qerbiazerbaycan.com) и " Армянские преступления" (armeniancrimes.com), где вся Армения представлена азербайджанским.

Один из сайтов четырехъязычный (азербайджанский, английский, русский, испанский), другой - на английском и русском языках.

На основе свидетельств людей и отдельных историй делается попытка доказать, что Армения является исторической землей Азербайджана.

В разделах "Армянский вандализм" и "Ресурсы" размещены ложные свидетельства о массовых убийствах армян в Азербайджане.

Армянские церкви и монастыри преподносятся как часть азербайджанской культуры. Содержатся многочисленные иные ложные факты", - сообщил правозащитник.

Татоян констатирует, что несмотря на военные преступления Азербайджана против армян, от похищений и убийств до разрушения памятников культуры, они не только создают свою несуществующую историю на огромные деньги и всеми возможными способами преподносят ее всему миру, но и составляют основу агрессии и территориальных претензий к Армении.

"Очевидно, что все это происходит под прямым патронажем правительства Азербайджана. Поэтому азербайджанское миролюбие фальшь - это завеса для внешнего мира, призванная притупить нашу бдительность. Откровенные угрозы Азербайджана, потраченные огромные финансы и игнорирование этой политики ведут к катастрофическим последствиям.

Очевидно, что правительство Азербайджана не будет "шагать" по "перекрестку мира". Их цель - чтобы Армения исчезла с этого пути", - резюмировал Татоян.