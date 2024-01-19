Пятница, 19 Января 2024 11:52

АрмИнфо. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, что вопрос о выводе российский военной базы из Армении не стоит.

"Мне о таких сигналах неизвестно. Я ориентируюсь на те официальные заявления, которые делались с армянской стороны, в частности, о том, что вопрос о выводе базы не стоит. С российской стороны тоже такого рода сигналов не поступало", - сказал посол в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, не поступали ли сигналы от Еревана о закрытии российской базы в Гюмри и выводе российских пограничников.

Отметим, что 102-я российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. Личный состав базы несет боевое дежурство в рамках Объединенной системы ПВО СНГ. РФ и Армения 20 августа 2010 года продлили до 2044 года срок действия договора о размещении базы. Протокол предусматривает также расширение сферы ее географической и стратегической ответственности. Воздушной компонентой 102-й российской военной базы в Гюмри является авиабаза "Эребуни", дислоцированная в Ереване. Личный состав авиабазы несет боевое дежурство по противовоздушной обороне в Объединенной системе ПВО государств СНГ.

Добавим, что основой для нынешнего пребывания в Армении российских пограничников является межгосударственный договор о статусе пограничных войск России на территории республики, заключенный в Ереване 30 сентября 1992 г.

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- в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, а также отдельный контрольно-пропускной пункт в Ереванском международном аэропорту "Звартноц". Содержание российских пограничников в Армении обеспечивается правительствами двух государств примерно поровну. В отличие от российской военной базы, где служат исключительно граждане России, в пограничных войсках РФ в республике имеют право служить и граждане Армении.