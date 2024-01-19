Пятница, 19 Января 2024 01:01

АрмИнфо. Сопредседатели группы содействия Армении Конгресса США Фрэнк Паллоне, Гас Белиракис, Адам Шифф и Давид Валадао осудили последние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева об отказе вывести войска с суверенной территории Армении и притязаниях на дополнительные армянские земли.

В своем заявлении члены Палаты представителей США отметили, что последние эскалирующие ситуацию заявления Алиева, включительно его отказ отвести войска с суверенной территории Армении, соответствуют той же политике, которая привела к этнической чистке более 100 тысяч армян в Арцахе.

«Выступая в враждебном, агрессивном ключе, Алиев оправдывает военную мобилизацию, потому, что верит в отсутствие каких-либо последствий. И международное сообщество, к сожалению, доказывает свою неспособность к действиям на протяжении всех последних лет.

Алиев руководит своим подотчетным режимом, пользуясь воинственной антиармянской риторикой на Южном Кавказе. США и наши партнеры в регионе должны применить все дипломатические инструменты, в том числе и санкции с целью обеспечения территориальной целостности Армении и недопущения реализации наглых угроз алиевского режима.

Мы призываем Госдепартамент предпринять срочные шаги, чтобы остановить дальнейшую азербайджанскою агрессию и гарантировать защиту и безопасность Армении», - говорится в заявлении конгрессменов.