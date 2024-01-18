Четверг, 18 Января 2024 20:36

АрмИнфо. 19 января исполняется год после страшной трагедии в селе Азат, унесшей жизнь 15 военнослужащих. По сегодняшний день каких- либо подвижек по расследованию данного дела нет - истинные причины, по мнению родителей погибших солдат, не выявлены, а в официальную версию, выдвинутую госчинами, последние верить отказываются по ряду объективных причин.

В ходе пресс­конференции адвокат родителей Норайр Норикян ничего нового сообщить общественности не сумел, поскольку следствие ведется исключительно вокруг официальной версии, другие варианты, свидетельства уполномоченные органы во внимание не берут.

Пострадавшая сторона со всей ответственностью заявила, что последние делают все возможное, чтобы ни одного реального шага не удалось совершить для раскрытия дела.

Если власти утверждают, что пожар является следствием нарушения правил использования материалов, устройств или предметов, боеприпасов, военной техники или иного военного имущества и служебной халатности, то, по мнению адвоката, ответственность за гибель солдат несет власть Армении во главе с Николом Пашиняном.

Он добавил, что трагедия - результат неверной кадровой политики ВС, отсутствия стратегического мышления, нерационального управления ресурсами, дефицита ответственности, профессионализма, а также из-за предвзятости, безнаказанности, социальной несправедливости и т.д. По мнению стороны защиты, свет на ситуацию прольет лишь выяснение происходящего до трагедии - за несколько часов, за несколько дней.

Норикян также рассказал, что у него состоялась встреча с двумя фигурантам дела - замначальником командира бригады по тылу Гором Агекяном и начальником службы коммунальной эксплуатации Марленом Саркисяном по просьбе последних с условием сохранения конфиденциальности. <Итоги нашего разговора я представил родителям. Не буду раскрывать деталей, но если мы пойдем по следам и проверим полученную информацию, и в случае если она подтвердится, то со всей ответственностью заявляю, что смело можно разорвать и выбросить в урну составленные тома уголовного дела>, - сказал он.

Отец одного из погибших солдат Габриэль Киракосян отметил, что никаких надежд с властями не связывает, но намерен бороться за правду до конца. <У меня для этих властей не осталось никаких слов, даже ругательств. Это группа хищников. Я их могу только приравнять к туркам. Потому что только турок может так убить армянского солдата и так нагло это скрывать. Только для турка наш солдат не представляет никакой ценности>, - сказал Киракосян. Особое недовольство он выразил в связи с поведением министра обороны Сурена Папикяна. Последний, по его словам, по сей день не проронил и слова о трагедии.

Напомним, что в ночь на 19 января 15 военнослужащих погибли в результате пожара в здании инженерно-саперной роты в воинской части, расположенной в селе Азат Гегаркуникской области, пострадали офицер и еще четверо срочников. По версии властей, пожар возник в результате нарушения правил пожарной безопасности. Якобы офицер использовал бензин для розжига буржуйки. В связи с происшествием был уволен весь командный состав второго армейского корпуса. Фигурантами по делу выступают 5 человек.