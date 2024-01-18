Четверг, 18 Января 2024 17:54

АрмИнфо.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улицах Неркин Шенгавит 12, 13, 14, частные дома на 1-ом переулке 12-ой улицы Неркин Шенгавита, частные дома на 1-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 83, 85, 85а на улице Анрапетутяна, жилые дома 20, 22, 24, 26 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3/1-3/3 на Тбилисском шоссе;

в Араратской области:

10:00-12:15 частично село Верин Арташат;

12:00-13:00 частично села Мхчян и Мргавет;

13:00-14:00 села Бюраван и Ншаван; частично село Аревшат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично город Джермук;

10:30-12:30 улица Шаумяна и частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Дзорахбюр; частично община Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Нор”, “Насосная станция-5”, ООО “Н. Бегларян”, ‘Агатес”, “Хачакуп”, “Г. Карапетян”;

в Гегаркуникской области:

11։00-15։00 квартал ‘Цамакаберд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Ширакской области:

12:00-17:00 улицы Баграмяна, Анкахутяна, кварталы ‘Лмбат”, “Хиванданоц”, медицинский центр “Артик'', прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и абоненты-жильцы в городе Артик;

в Лорийской области:

11:00-12:00 села Арцни, Апавен, Сарчапет, Привольное, Норашен, Петровка, Дзорамут и Гогаван;

11:00-13:00 села Дзорагюх, Дзорагетаван, Ехегнут, Дебед, Ваагни;

11:00-14:00 села Арцни и Апавен;

14:00-16:00 села Шенаван и Аревашох.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на 11-ой улице Неркин Шенгавита, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках 1-ой улицы Неркин Шенгавита, а также прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 51-190 и частные дома 45-184 на улице Антараин; жилые дома 92-92/1 и частные дома 74-86 на улице Сармени, частные дома 31-100 на улице Царава Ахбюра; жилые дома 121-125, 54/1-54/6 на улице Саркавага и частные дома 56-103 на улице Саркавага; частные дома на улице Кашегорцнери и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5, 7 на улице Гарегина Нжде, жилой дом 53 на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 68-98 на улице Руставели, частные дома 34-243 в кв. ‘Конд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:30 частично село Верин Арташат;

11:00-13:00 частично улица Шаумяна, частично поселок Воску Корзман фабрика в городе Арарат;

12:00-13:00 села Дитак и Джрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично село Ехегис;

в Котайкской области:

11:00-14:00 частично община Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ и МЧС в Зовуни;

11։00-16։00 частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:՝

11։00-15։00 квартал “Цамакаберд’ и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан.