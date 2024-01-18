Четверг, 18 Января 2024 17:39

АрмИнфо. Бывший посол США в Азербайджане Ричард Козларич, полагает, что отношения между Западом и Азербайджаном в этом году только ухудшятся "из-за притеснения оппозиции и саботажа Баку посреднических усилий США и ЕС по Нагорному Карабаху".

"Россия и Иран извлекают выгоду из этого. Ильхам Алиев считает, что может игнорировать давление Вашингтона в отношении реформ и мира", - подчеркнул Козларич, который был послом США в Азербайджане в 1994-1997 гг.

Говоря о Нагорном Карабахе, бывший посол заявил, что не видит никакого движения к реальному миру в 2024 году. "Ничего не произойдет до президентских выборов в Азербайджане в феврале и проведения COP29 в ноябре. Поэтому, дипломатический процесс может начаться к концу 2024 года", - сказал он в беседе с Turan.

По его убеждению, пограничные проблемы носят отвлекающий характер. "Азербайджан не хочет вести переговоры о "долговечном и достойном" мирном соглашении с Арменией. Баку хочет навязать свою идею мира", - считает дипломат.

"Что касается февральских выборов, продолжил он, то они не будут отличаться от предыдущих".

"Они не будут ни свободными, ни справедливыми. Алиев победит - это предопределено. Я сожалею, что для оправдания этого продолжаются нарушения прав человека", - заключил Ричард Козларич.