Четверг, 18 Января 2024 16:55

АрмИнфо.Вопрос о статусе Нагорного Карабаха закрыт лично премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российского внешнеполитического ведомства в 2023 году заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат напомнил, что в документах, которые были подписаны лидерами Армении, Азербайджана и России в ноябре 2020 года и в последующих, территория Нагорного Карабаха была охарактеризована, как зона российского миротворческого контингента. "И было понимание между лидерами трех стран, что на тему статуса еще предстоит продолжить переговоры, чтобы окончательно этот вопрос согласовать. Каково же было наше удивление, когда осенью 2022 года в Праге Макрон (президент Франции - ред.) проводил конференцию европейского политического сообщества, в которой участвовали армяне и азербайджанцы, и было заявлено, что на встрече был одобрен документ, в котором было сказано, что Азербайджан и Армения признают территориальную целостность друг друга в полном соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года", - заявил он.

По его словам, то бишь Карабах в границах Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР. "Мы не знали, что такое объявление готовится, и когда оно прозвучало, мы сделали вывод, о чем сообщили в Баку: что вопрос о статусе Карабаха закрыт, закрыт лично премьер-министром Армении", - заявил Лавров.

Вместе с тем дипломат еще раз указал на стремление Запада всеми усилиями добиться заключения мирного договора между Ереваном и Баку именно на их площадке. "То, что Азербайджан готов подписать его на российской территории, где собственно и начинались усилия и по прекращению конфликта и по выстраиванию всей системы взаимодействия по урегулированию - это тоже факт. Насколько к этому готов Ереван мне неизвестно, хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу", - резюмировал глава МИД России.