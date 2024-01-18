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АрмИнфо.Вопрос о статусе Нагорного Карабаха закрыт лично премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российского внешнеполитического ведомства в 2023 году заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Дипломат напомнил, что в документах, которые были подписаны лидерами Армении, Азербайджана и России в ноябре 2020 года и в последующих, территория Нагорного Карабаха была охарактеризована, как зона российского миротворческого контингента. "И было понимание между лидерами трех стран, что на тему статуса еще предстоит продолжить переговоры, чтобы окончательно этот вопрос согласовать. Каково же было наше удивление, когда осенью 2022 года в Праге Макрон (президент Франции - ред.) проводил конференцию европейского политического сообщества, в которой участвовали армяне и азербайджанцы, и было заявлено, что на встрече был одобрен документ, в котором было сказано, что Азербайджан и Армения признают территориальную целостность друг друга в полном соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года", - заявил он.
По его словам, то бишь Карабах в границах Нагорно-Карабахской автономной области в составе Азербайджанской ССР. "Мы не знали, что такое объявление готовится, и когда оно прозвучало, мы сделали вывод, о чем сообщили в Баку: что вопрос о статусе Карабаха закрыт, закрыт лично премьер-министром Армении", - заявил Лавров.
Вместе с тем дипломат еще раз указал на стремление Запада всеми усилиями добиться заключения мирного договора между Ереваном и Баку именно на их площадке. "То, что Азербайджан готов подписать его на российской территории, где собственно и начинались усилия и по прекращению конфликта и по выстраиванию всей системы взаимодействия по урегулированию - это тоже факт. Насколько к этому готов Ереван мне неизвестно, хотя соответствующие сигналы давно направлялись в армянскую столицу", - резюмировал глава МИД России.
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|В Ереване создан Комитет по защите основных прав народа Арцаха
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|Конверс Банк досрочно завершил размещение корпоративных облигаций компании Евротерм
|Совет ЕС утвердил решение о расширении гражданской наблюдательной миссии в Армении
|Кипр направил гуманитарную помощь для арцахских беженцев
|Постпред Армении в СЕ: Воинственная риторика Азербайджана и новые требования к РА не способствуют установлению мира в регионе
|Сенат Франции принял резолюцию с призывом ввести санкции против Азербайджана и обеспечить возвращение арцахцев в свои дома
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Несколько сот граждан собрались у Первопрестольного Эчмиадзина, чтобы выразить поддержку ААЦ
|Глава МОНКС заверяет: Театр "Гой" сохранит свой репертуар, творческую свободу и финансирование
|А если завтра война?: поинтересовался оппозиционный депутат у Пашиняна
|Депутат НС премьер-министру РА: вы действительно наивны или прикидываетесь таким?
|Пашинян заявил о красных линиях для Еревана в переговорах с Баку
|Министр обороны: насчитывается порядка 200 позиций, доступ к которым очень сложен по причине сложных погодных условий
|Владельцев автомобилей, припаркованных в местах, не помеченных красными линиями, не будут оштрафовать - пресс-секретарь мэрии
|Экс-министр юстиции: Синие паспорта с кодом 070, находящиеся у депортированных арцахцев, действительны до срока действия
|Коллектив театра "Гой" выразил недоверие и.о. директора Карену Симоняну
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|В парламенте Армении объявлен перерыв в связи с отсутствием кворума
|В Армении имеются закрытые автодороги, Ларс закрыт для грузовиков с прицепами
|Посол ЕС в Азербайджане потрясен сообщениями об унизительном обращении с некоторыми задержанными азербайджанскими журналистами
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Коалиция AZEX осуждает власти Азербайджана за новую волну репрессий против журналистов и оппозиционных активистов в стране
|Никол Пашинян обозначил приоритеты председательствования Армении в органах ЕАЭС в 2024 году
|ООН могла бы открыто признать обеспокоенность по поводу ситуации в Азербайджане в области климата и прав человека - Reuters
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