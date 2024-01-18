Четверг, 18 Января 2024 16:54

АрмИнфо.Лидеры Азербайджана и Армении хотят иметь отношения на двустороннем уровне, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на одной из панелей, проходящих в рамках Давосского экономического форума.

"У Грузии очень тесные отношения и партнерство с соседними странами, Азербайджаном и Арменией, они братья и друзья", - заявил Гарибашвили, которого цитирует Первый канал Грузии.

Грузинский премьер напомнил, что два года назад он предпринял попытку медиации, фасилитации.

"У нас было успешное первое посредничество, когда Азербайджан освободил 15 задержанных, а Армения передала Азербайджану карты заминированных территорий. Это была успешная попытка, но это очень сложная ситуация. Мы понимаем, что в этом регионе много игроков.

Добавлю, что мне известна позиция лидеров Азербайджана и Армении о том, что они хотят иметь отношения друг с другом на двустороннем уровне. Лично я думаю, что это правильный путь, потому что при таком количестве медиаторов, при таком количестве заинтересованных сторон процесс порой становится более конфликтным и контрпродуктивным. Соответственно я желаю им успехов. Я очень надеюсь, что они найдут решение и подпишут мирное соглашение в ближайшее время", - добавил грузинский премьер.