Четверг, 18 Января 2024 16:52

АрмИнфо.На полях Всемирно экономического форума в Давосе президент РА Ваагн Хачатурян провел ряд двусторонних встреч.

Как передает пресс-служба главы государства, в ходе встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном была обсуждена ситуация в регионе Южного Кавказа. Собеседники обсудили также последние развития событий.

Эти же вопросы стали предметом разговора Ваагна Хачатуряна с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахианом. В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов глобального и регионального значения. Стороны подчеркнули необходимость установления всеобщего мира и стабильности. Армянская сторона высоко ценит позицию руководства Исламской Республики Иран относительно территориальной целостности Республики Армения и нерушимости ее границ. На встрече речь шла о торгово-экономическом сотрудничестве между двумя странами, реализации существующих и планируемых программ и обеспечении дальнейшей преемственности. Речь шла о взаимодействии в энергетической, транспортной, туристической, культурной и других сферах.