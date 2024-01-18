Четверг, 18 Января 2024 16:51

АрмИнфо.. В Ереване Комитет по защите основных прав народа Арцаха.

Новосозданная структура, выступила с заявлением, в котором в частности, говорится:

"Комитет по коллективной репатриации арцахцев и защите других основных прав уже сформировано. По предложению членов Комитета координацию ее деятельности будет осуществлять бывший министр иностранных дел Армении Вардан Осканян.

Дополнительная информация о начале деятельности, его составе и другие подробности будут предоставлены в ближайшие дни.

Мы ожидаем, что отдельные лица, группы и учреждения, действующие в сфере защиты основных прав граждан Арцаха, будут сотрудничать с этим Бюро, получившем соответствующие полномочия", - говорится в заявлении, поступившем в АрмИнфо.