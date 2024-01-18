Четверг, 18 Января 2024 15:55

АрмИнфо.Россия никогда не была инициатором охлаждения российско-армянских отношений. Об этом 18 января на пресс-конференции по итогам деятельности российского внешнеполитического ведомства в 2023 году заявил глава МИД России Сергей Лавров в ответ на просьбу дать оценку нынешнему уровню отношений между Ереваном и Москвой.

При этом он отметил, что в России помнят, когда многие из нынешних официальных лиц Армении еще будучи в оппозиции, в ходе различных политических агитационных компаний, призывали выйти из ОДКБ и ЕАЭС. "И когда премьер Пашинян пришел к власти у нас не было даже малейшего порыва как-то отстраниться от Еревана. Всё развивалось также как при его предшественниках в экономике, в энергетике, в социальной сфере и в военно-политических делах. Но, то, что вы сейчас наблюдаете: К примеру, согласованный на саммите ОДКБ Ереване в 2022 году документ о направлении миссии Организации на границу Армении и Азербайджана. Министры согласовали, а на уровне первых лиц Пашинян сказал, что Армения сейчас не может подписать, и практически одновременно туда поехала миссия ЕС. Ну, это выбор Армении", - отметил российский министр.

Вместе с тем он обратил внимание, что эта миссия ЕС начала активно интересоваться работой российских пограничников на территории Армении, и заниматься не какими-то мерами по укреплению доверия, а пыталась "всё время разнюхивать, что, где и как проходит, что Россия делает".

Глава МИД Россия добавил, что Москва неоднократно поднимала этот вопрос на встрече с армянскими коллегами, также как и хотела понять, почему Ереван отказывается параллельно с миссией ЕС принять миссию ОДКБ.

"Ответ был, что ОДКБ разочаровало Армению, потому, что не осудило Азербайджан. Да, мы этот ответ знаем. Но, если идти по всему пути этого конфликта, то деяний там наберется и у армянской, и у азербайджанской стороны, и так можно далеко зайти. Поэтому, мы либо ищем где-то виноватых и отказываемся от существующих сегодня возможностей получить реальное содействие в укреплении границ, либо работаем с Западными коллегами. ОДКБ разочаровала, Россия разочаровала, а вот Запад нет. Это выбор армянского руководства", - отметил он.

Дипломат также напомнил, что ряд российских граждан были объявлены персонами нон грата в Армении, за их оценки по текущей ситуации в отношениях между двумя странами, что никак не вписывается в союзнический характер отношений между Ереваном и Баку. Он напомнил и о возникших проблемах в отношениях между двумя странами, когда Ереван решил подписать Римский статут МУС.

Лавров также констатировал, что Ереван не возражает в связи с очевидным стремлением Запада вытеснить Россию с Южного Кавказа.

Глава МИД России также коснулся регионального механизма "3+3", выразив мнение, что в будущем именно у этого формата есть перспектива, поскольку он не зависит от какой-то глобальной конъюнктуры, и свободен от геополитической игры по сохранению гегемонии, которую развивает Вашингтон вместе с коллегами из Брюсселя. "Еще раз повторю, у нас очень теплые отношения к армянскому народу. Уверены, история все расставит на свои места, но в одиночку мы не решим всех проблем", - резюмировал главный дипломат России.