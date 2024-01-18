Четверг, 18 Января 2024 15:55

АрмИнфо. Очень печально, что такая практически выгодная вещь как открытие маршрута через Сюникскую область до сих пор остается не выполненной. И причина в позиции Еревана. Об этом 18 января на пресс- конференции по итогам деятельности российского внешнеполитического ведомства в 2023 году заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о ходе процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.

По его словам, в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений нельзя умолить роль трехсторонних договоренностей, достигнутых на уровне лидеров Армении, Азербайджана и России в период с 2020 по 2022 года.

При этом российский дипломат затруднился сказать, кто дает советы Еревану, которые и приводят к торпедированию достигнутых договоренностей. "Но мы видели, что ЕС, Франция, Германия и США как только поняли, что российско-армянский- азербайджанский процесс дает результаты и по разблокированию маршрутов, и по делимитации границы и по подготовке мирного договора, тут же, без приглашения, стали внедряться в эти процессы. И играть роль спойлера", - отметил он, в качестве примера приведя подобный же метод действий коллективного Запада по вопросу Приднестровья в 2003 году.

Вместе с тем, Лавров заявил, что у него есть все основания полагать, что Запад не хочет позволить, чтобы состоялись договоренности, достигнутые между Ереваном и Баку при посредничестве России.

По его словам, один из примеров - это дорога через Сюникскую область. "Именно Армения сейчас испытывает сложности с тем, чтобы выполнить открытие маршрута в соответствии с договоренностями от 9 ноября 2020 года. Именно Армения выдвигает новые требования по части обеспечения безопасности входе следования маршрута. Не хотят, чтобы там российские пограничники стояли, хотя это четко прописано в заявлении, подписанном премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Не хочет, чтобы был нейтральный пограничный и таможенный контроль. Только сами, а это противоречит договоренностям", - сказал главный дипломат России.

По его словам, также можно и рассмотреть проблему делимитации. Он напомнил, что Россия предложила свои услуги, между сторонами была достигнута договоренность о создании соответствующей комиссии, в работах которой будет участвовать и российская сторона в качестве консультанта. "Нас туда не приглашают. Уже Шарль Мишель заявил, что ЕС будет заниматься делимитацией, хотя, если я правильно учил географию, ни Армения, ни Азербайджан никогда не входили ни в какой союз или объединение на нынешней территории ЕС и никаких карт у Евросоюза быть не может", - сказал глава МИД РФ.

Он напомнил, что такие карты есть у России, что устраивает стороны, но не устраивает Евросоюз и США, которые тоже хотят делимитировать границу из-за океана. "У них как- то тоже оказались карты Генштаба СССР", - сказал Лавров, назвав странным эту игру. Дипломат также считает печальным, что "такие Западные эгоистичные устремления мешают реализации коренных интересов Армении и Азербайджана".