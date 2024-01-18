Четверг, 18 Января 2024 15:54

АрмИнфо.После открытия медцентра в Мартуни потребовалось больше ранее обозначенного времени для запуска его работы. Об этом 18 января, отвечая на вопросы журналистов, сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

Она попыталась разъяснить, что с открытием медцентра необходимо время для перемещения персонала, оборудования, инвентаря и т.д. На распространяемые обвинения о том, что глава Минздрава поспешила с открытием медцентра, Аванесян возразила, отметив, что с открытием медучреждения необходимо провести также дополнительные работы по подтверждению качества технических, строительных работ.

На вопрос о возможных сроках по запуску полноценной работы мартунинского медцентра, министр затруднилась ответить, сообщив, что данные сведения госведомство обязательно опубликует.

Напомним, что открытие нового корпуса медцентра <Мартуни> состоялось в начале ноября 2023г. с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В ходе официальной церемонии открытия он отметил, что на данный момент в систему здравоохранения Армении инвестировано около $100 млн. С открытием данного медцентра, по словам премьер-министра, дан запуск завершающему этапу строительства как минимум 50 медицинских учреждений в Армении.

Отметим, что во время обхода медцентра, Пашинян обратился к Аванесян с вопросом готов ли медцентр уже принять пациентов, на что глава Минздрава ответила утвердительно, заметив, что уже через неделю медцентр полноценно заработает.

Напомним, что строительные работы нового корпуса (около 4720 кв.м.) медицинского центра Мартуни начались в июле 2020 года. В рамках работ по модернизации центр оснащен современным медицинским оборудованием, мебелью и имуществом. В рамках проекта в январе 2020 года были созданы службы гемодиализа и переливания крови. В результате реализации проекта соответствующий всем современным международным стандартам вновь построенный многофункциональный центр на 79 койко-мест с широкими возможностями по оказанию диагностических и лечебных амбулаторных и стационарных услуг будет обслуживать население области. В рамках проекта модернизации медицинского центра Мартуни инвестировано около 3,3 млрд драмов.