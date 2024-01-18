Четверг, 18 Января 2024 15:41

АрмИнфо.Main Capitals — международный брокер, предлагающий торговлю на финансовых рынках с помощью программного обеспечения UTIP. Трейдер может зарегистрировать Классический или Исламский счет с минимальным депозитом 100 долларов США и торговать более чем 400 активами с по-настоящему узкими спредами. Отзывы о Main Capitals помогут вам решить, хотите ли вы сотрудничать с этой брокерской компанией.

Отзывы о Main Capitals

Авторы отзывов о Main Capitals сообщают о некоторых нюансах торговли на его онлайн-платформе. Например, о расходах, о скорости вывода средств, о сопутствующих онлайн-торговле сервисах и о качестве техподдержки.

Так из отзывов о Main Capitals следует:

клиенты торгуют на инвестиционной площадке с очень низкими издержками;

выбор финансовых активов действительно широк — от ценных бумаг до криптовалют;

техподдержка посредника способна оказывать оперативную квалифицированную помощь в любой ситуации;

прибыль выводится гарантированно в срок до 3-х дней.

С отзывами о Main Capitals проще всего ознакомиться в популярных соцсетях и на известных ресурсах:

Львиная доля отзывов о Main Capitals написана в превосходных тонах.

Бизнес-подход Main Capitals

Еще в начале своей деятельности молодая брокерская компания поставила перед собой большую цель: предоставлять клиентам действительно хорошие брокерские услуги. Эта цель оставалась важнейшей в течение десяти лет и помогла онлайн-посреднику вырасти до лидера отрасли. Сейчас брокер известен во всем мире и предлагает более 400 инструментов для онлайн-торговли, включая 70 валютных пар Форекс, золото, нефть и газ.

Платформа завоевала множество наград, которые доказывают жизнеспособность прозрачной и честной бизнес-модели брокерской деятельности. Кроме того, авторы отзывов о Main Capitals считают его самым инновационным и клиентоориентированным брокером. Доказательство тому — отраслевые награды за обслуживание и поддержку клиентов.

Онлайн-брокер предпринял все возможное, чтобы у трейдеров было лучшее программное обеспечение — UTIP, применяемое с 2006 года по всему миру.

Компания реально пытается сделать торговлю более простой и прибыльной даже для новичков. И у нее это действительно хорошо получается.

Учетные записи и их особенности

Классическая учетная запись позволяет торговать без комиссии за позицию со спредами от 1,0 пункта. Даже абсолютный новичок со 100 долларами на депозите имеет возможность открыть небольшую сделку (0,01 лота), поскольку ему доступно кредитное плечо 1:500. Эта учетная предусматривает наличие свопов, которые могут быть как отрицательными, так и положительными.

Исламский счет при прочих равных условиях предназначен для трейдинга без свопов, но с более широкими спредами. Он отличается от Классического тем, что соответствует принципам шариата, не включает процентные операции с валютой, а значит приемлем для мусульманских трейдеров, стремящихся соблюдать религиозные установки в сфере финансовых инвестиций.

Активы и рынки

На онлайн-платформе присутствует действительно хороший набор инструментов, которыми можно торговать. Здесь есть достаточное количество разных вариантов инвестирования, особенно когда речь идет о покупке/продаже акций крупных корпораций из США, Великобритании, Японии и Европы. Международный посредник также предлагает больше возможностей для онлайн-торговли криптовалютами по сравнению с конкурентами.

Однако стоит знать, что ценные бумаги, индексы, криптовалюты, металлы приобретаются и продаются в виде CFD. То есть онлайн-трейдер фактически не владеет активом, а извлекает прибыль из движения его цены.

Гарантия вывода средств на онлайн-платформе Main Capitals

Многие авторы отзывов о Main Capitals восхищены тем фактом, что брокер всегда выводит деньги своих клиентов. На самом деле ничего странного в этом нет.

С 2013 года платформа регулируется FCA и несколькими региональными надзорными структурами. Регуляторы очень жестко относятся к соблюдению сроков вывода средств. Любая жалоба онлайн-трейдера на несправедливое отношение к себе влечет отзыв лицензии и штрафы, способные разорить даже самого именитого финансового посредника. Поэтому брокер не может не платить.

К другим преимуществам регуляции можно отнести:

хранение клиентских депозитов на счетах, отделенных от собственных фондов онлайн-брокера;

чуткое отношение к достоверности котировок;

наличие опции защиты от отрицательного баланса.

Инвесторы могут торговать абсолютно спокойно. Их права никогда не будут нарушены владельцами хорошо регулируемой торговой площадки.

Торговые рекомендации и индивидуальное сопровождение сделок

Торговые рекомендации брокера представляют собой ключевой инструмент, обеспечивающий трейдеров информацией о возможных точках входа и выхода из сделок на основе анализа рынков. Сигналы генерируют специалисты компании как вручную, так и с использованием искусственного интеллекта.

Рекомендации поставляются в виде уведомлений, электронных писем, сообщений в мессенджерах или через специальное окно на платформе. Они помогают онлайн-трейдерам принимать обоснованные решения, базируясь на профессиональных аналитических оценках огромного массива данных. По отзывам о Main Capitals, пользователи сигналов имеют чистую прибыль от 9% в месяц.

Второй востребованный сервис — торговля под руководством наставника. Профессионал возьмет личное шефство над онлайн-трейдером и будет сопровождать все его сделки до тех пор, пока новичок не почувствует себя достаточно уверенно для самостоятельной работы. Такой подход, с одной стороны, позволяет не потерять стартовый инвестиционный капитал, а с другой — понять, как действуют на рынке опытные трейдеры.

Оба сервиса предоставляются абсолютно бесплатно.

Заключение

Main Capitals существует на рынке вот уже более десяти лет. Это уважаемый брокер по торговле CFD и Форекс. Пользователей особо впечатляют справедливые цены, компетентная поддержка клиентов и тот факт, что компания предлагает бесплатные торговые сигналы, то есть и новички, и опытные трейдеры могут выгодно и безопасно инвестировать в финансовые рынки.