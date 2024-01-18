Четверг, 18 Января 2024 13:14

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не только не владеет дипломатическими тонкостями и элементарными правила переговорного процесса, но и не понимает того, что по целому ряду вопросов применяются международное право и правила. Об этом 18 января на брифинге заявил секретарь оппозиционной фракции "Армения" Национального Собрания РА Арцвик Минасян, комментируя вопрос о том, действительно ли переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном зашел в тупик.

По словам оппозиционера, накануне в ходе правительственного часа в НС РА действующий глава правительства ни словом не обмолвился о

принципах переговорного процесса. Он, как в прошлом, так и накануне, в основном, говорил и говорит о технических вопросах, которые, в свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев с легкостью опровергает. С армянской же стороны, продолжил Минасян, нет каких-либо четких подходов по принципам урегулирования двусторонних отношений. "С точки зрения международного права, в том числе в соответствии с разработанным в 2017 году ОБСЕ документом, одним из важнейших принципов признано наличие подходов к переговорному процессу. Алиев, к примеру выдвигает свой принцип, согласно которому все то, что находится под моим контролем, мое, не собираясь выводить свои войска с оккупированных территорий Армении. В ответ мы видим нулевую реакцию со стороны Еревана на эти притязания", - подчеркнул депутат, отметив, что при применении международного права Пашинян вообще не должен говорить об анклавах. Говоря о требованиях Баку по задействованию так называемого Зангезурского коридора, то, как заметил Минасян, в такого рода вопросах необходимо руководствоваться принципами экономической целесообразности. К примеру официальный Ереван, в отличие от абсурдного проекта <Перекресток мира>, мог бы предложить дорогу Баку-Казах-Иджеван- Дилижан- Раздан. В этом случае под юрисдикцией Армении будет порядка 320 км дорог, а под юрисдикцией Азербайджана - около 360 км. При таком развитии событий ни одна из сторон не сможет принять решения в целях оказания давления на другую путем применения повышенной пошлины за проезд, поскольку противоположная сторона прибегнет к аналогичным шагам. Той же моделью, которая предлагается, под юрисдикцией Еревана останется всего 45 км дорог, а под юрисдикцией Баку - свыше 600 км. <Иными словами, при таком раскладе Азербайджан сможет делать все, что ему заблагорассудится>, - сказал оппозиционер.

В свою очередь, депутат НС от фракции "Армения" Гегам Манукян, говоря о процессе делимитации и демаркации границ, отметил, что власти Армении поставили телегу впереди лошади. Он заметил, что вместе с несколькими коллегами ознакомился с азербайджанскими и армянскими предложениями по мирному договору. Заявления армянских высокопоставленных лиц абсолютно не отражают их содержания. "То, что мы с коллегами читали черным по белому в документах - это повернутые на 180 градусов предложения Азербайджана. Но мы на протяжении многих месяцев видим, что Армен Григорян, Никол Пашинян и другие пытаются внушить нашему обществу надежды на мир, между тем, эти попытки ни что иное, как лавирование", - сказал Манукян.

По его словам, процесс делимитации и демаркации должен следовать за подписанием договора. Но сейчас, когда нет договоренности по важнейшим вопросам, когда Азербайджан продолжает оккупировать суверенные территории Армении, нельзя проводить делимитацию или согласовывать основы этого процесса. Но именно это планируется сделать на предстоящей встрече комиссий. "Просто поставили телегу перед лошадью. Соглашение о делимитации и демаркации должно быть частью общего договора", - сказал Манукян.

Парламентарий отметил, что армянские власти используют слово "мир" в качестве "опиума для народа", усыпляя его бдительность. Все это не более чем имитация, в то время как обсуждаемый документ исходит из интересов Азербайджана и не Армении никакого мира. "Он только создает почву для дальнейшей эскалации", - сказал Манукян.

Отметим, что в конце января планируется проведение очередной встречи комиссий Армении и Азербайджана по делимитации и демаркации границ.