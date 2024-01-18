Четверг, 18 Января 2024 12:44

АрмИнфо.Президент Сердар Бердымухамедов принял в среду, 17 января, вице-президента Европейской комиссии Маргаритиса Схинаса. Гость передал главе государства приветствия от руководителей Европейского Союза и выразил заинтересованность ЕС в расширении диалога с Туркменистаном, сообщалось в выпуске новостей туркменского Гостелерадио.

Сердар Бердымухамедов высказал мнение, что визит вице-президента ЕК в Ашхабад и проведенные в его рамках переговоры с туркменскими коллегами позволят обсудить новые направления и перспективы сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом.

Президент Туркменистана отметил успешную реализацию ряда региональных проектов ЕС, в их числе были названы такие проекты, как «Устойчивые энергетические связи в Центральной Азии»/SECCA, «Диалог и действия для находчивой молодёжи в Центральной Азии»/DARYA, Программа содействия управления границами в Центральной Азии/BOMCA 10, Программа по предотвращению распространения наркотиков в Центральной Азии/CADAP.

Было отмечено, что ведущие европейские компании сегодня представлены во многих секторах туркменской экономики: в нефтегазовой промышленности, электроэнергетике, строительстве, в отрасли связи и коммуникаций.

Сердар Бердымухамедов и Маргаритис Схинас обговорили перспективы взаимодействия на ключевых направлениях, и в этом контексте было уделено внимание предстоящему в конце января в Брюсселе инвестиционному форуму по устойчивому транспорту «ЕС-ЦА».

Туркменистан намерен принять активное участие в работе данного форума, поскольку транспортно-логистическое взаимодействие между регионами откроет большие возможности для сотрудничества с Евросоюзом и позволит превратить Транскаспийский транспортный коридор, в мультимодальный, стабильный и конкурентоспособный маршрут, соединяющий Центральную Азию и Европу.