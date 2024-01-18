Четверг, 18 Января 2024 12:39

АрмИнфо. Власти Армении не намерены останавливаться, и будут и дальше продвигать повестку мира. Об этом 18 января на брифинге заявил секретарь правящей парламентской фракции "Гражданский договор" Артур Ованнисян, комментируя агрессивные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По словам парламентария, предложенная властями Армении повестка мира с первых же дней проходит сложный процесс. Она встречает сопротивление не только извне, но и внутри самой республики.

Впрочем, как заметил депутат, реализация данной инициативы является нелегкой задачей, о чем постоянно говорится общественности страны. Зачастую данный процесс сопровождается агрессивной риторикой со

стороны Баку. "Мы разделяем надежду премьер-министра РА Никола Пашиняна на то, что эта риторика не направлена на замораживание переговорного процесса, но даже если иметь в виду, что она направлена на заведение процесса в тупик, мы не намерены отказываться от заявленной политики, которую пытаемся продвинуть при содействии наших международных партнеров. Мы будем продвигать повестку мира, несмотря на наличие многочисленных препятствий", - сказал депутат, добавив, что альтернативой повестки мира является повестка войны. "У Республики Армения нет повестки войны, есть повестка мира, которой мы руководствуемся", - сказал парламентарий.

В свою очередь депутат НС от той же фракции Арусяк Джулакян, отвечая на вопрос о том, а не руководствуется ли Алиев повесткой войны, отметила, что комментировать повестки властей Азербайджана является крайне неблагодарным занятием. "Конечно, президент Азербайджана может руководствоваться повесткой войны, которая может быть связана с предвыборным периодом, но важно в данном вопросе то, что интересует нас во всем этом процессе и в чем национальный интерес Армении. А он связан с миром, что и стало причиной для продвижения повестки мира",

- сказала Джулакян, выразив убеждение, что не считает данную повестку проваленной.

Говоря о требованиях Алиева по открытию дороги в сторону Нахичевани,

Джулакян заметила, что Армения выступила с инициативой "Перекресток

мира", в которой четко указаны все те дороги и коммуникации, в

разблокировании которых Ереван проявляет заинтересованность. Данный

проект предложен международному сообществу, в том числе, Азербайджану и другим государствам региона.

Отметим, что 10 января президент Азербайджана, продолжая воинственную риторику, озвучил очередные территориальные претензии к Армении, включая на Ереван. Он также потребовал создания так называемого "Зангезурского коридора", угрожая в противном случае оставить Армению в блокаде.