Четверг, 18 Января 2024 12:11

АрмИнфо. Заявления нынешних властей Армении о непропорциональном давлении на республику со стороны международного сообщества, признании Арцаха азербайджанским, Зангезурском коридоре и т.д. безосновательны и направлены на прикрытие собственных преступных промахов. Об этом в своей статье написал находящийся под арестом вице- председатель ранее правящей в стране Республиканской партии Армен Ашотян.

По его словам, появление термина <Зангезурский коридор> стало результатом деятельности премьер- министра РА Никола Пашиняна.

Заявления же президента Азербайджана Алиева по данному вопросу придало этой теме новый импульс. "Сколько бы Пашинян и его команда ни пытались прикрыть проблему, сколько бы они со свойственной им ложью и цинизмом не заявляли, что <вопрос закрыт>, достаточно открытое и весьма агрессивное выступление президента Азербайджана стало холодным душем на головы тех, кто еще верил правительственным пропагандистам", - подчеркнул политик.

Он заметил, что пантюркистский проект через территорию Армении, посредством которого народы тюркского происхождения должны были объединиться в орбите Малой Азии, Южного Кавказа, Средней и Центральной Азии не нов. Он родился в начале XX века, но его осуществлению помешала советизация Южного Кавказа, и мечта о <едином тюркском мире> запылилась полках шкафов. Распад Советского Союза стал шансом для реализации пантюркского плана, однако победа армянского народа в Арцахской освободительной войне не оставила никаких шансов на создание единой тюркской территории всего мира.

"После прихода к власти Пашиняна в 2018 году для Турции и поддерживающих ее геополитических центров открылось новое окно возможностей. Алиев максимально использовал ситуацию после ужасной и трагической 44-дневной войны, зафиксировав эту бомбу замедленного действия в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. В своих обвинениях в отношении <бывших> Пашинян в своих <обоснованиях> пытается включить и проблему <Зангезурского коридора>, утверждая, что все предложения по арцахскому урегулированию всегда включают в себя вопрос открытия всех коммуникаций. Однако ни первый президент РА Левон Тер-Петросян, ни второй президент Роберт Кочарян, ни третий президент Серж Саргсян не оставили в переговорном наследии ни одного положения, возможности или формулировки, благодаря которым Азербайджан и Турция могли бы вернуться к своей давней мечте. В доказательство своих слов представляю вам анализ документов, принятых Организацией тюркских государств (единственным институциональным органом пантюркского проекта) со дня ее создания и по сегодняшний день, что еще раз однозначно доказывает, что именно Никол Пашинян является возрождением <Зангезурского коридора> вместе с Эрдоганом и Алиевым", - отметил Ашотян.

Он напомнил, что Организация тюркских государств (ОТС) была создана как <Совет сотрудничества тюркоязычных государств> в 2009 году на основе Нахичеванского договора и с тех пор приняла 13 деклараций. С самого начала упоминание армяно- азербайджанских отношений и нагорно-карабахского конфликта в заявлениях этой организации было достаточно сдержанным и не выделялось ярко выраженными проазербайджанскими формулировками. В Нахичеванском соглашении 2009 года стороны подтвердили свою приверженность принципам территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ. В Алматинской декларации 2011 года организация выразила поддержку суверенитету, территориальной целостности и нерушимости границ Азербайджана.

"И в 2009, и в 2011 году, и после этого в документах, принятых до 2021 года, нет понятий <Зангезурский коридор>, <оккупированные территории> и другие подобные формулировки. Это продолжалось до тех пор, пока не была принята Стамбульская декларация 2021 года, в которой впервые официально упоминается "Зангезурский коридор". Организация отмечает "Зангезурский коридор" как новую возможность для содействия улучшению связей в рамках Транскаспийского международного коридора Восток-Запад и призывает государства-члены поддержать усилия правительства Азербайджана в направлении его скорейшего его запуска (пункт 40). После этого упоминание об этом коридоре становится неотъемлемой частью документов, принятых тюркской организацией (Самарканд 2022, Анкара 2023 и др.). Эта организация начала принимать резко проазербайджанские тексты только после 44-дневной войны, а <Зангезурский коридор> Алиева появился в официальных документах организации только летом 2021 года после переизбрания Пашиняна в результате внеочередных парламентских выборов. Иными словами, <Зангезурский коридор> - это всего лишь результат <дипломатических усилий> Пашиняна, которые никогда не были частью международной повестки до подписания им пункта 9 заявления от 9 ноября 2020 года. Если бы эта тема, как и предвзятая позиция по вопросу Арцаха, отсутствовала даже в повестке дня организации тюрских стран, очевидно, что атмосфера в других международных структурах вряд ли была бы более благоприятной для Азербайджана.

Таким образом, заявления нынешних властей о непропорциональном давлении на РА со стороны международного сообщества, признании Арцаха азербайджанским, Зангезурском коридоре и т.д. безосновательны и направлены на прикрытие собственных преступных промахов>, - констатировал политик.