Четверг, 18 Января 2024 12:09

АрмИнфо. В дни насильственной депортации, в Арцахе убивали женщин, детей и другие гражданские лица, но никакой реакции со стороны международного сообщества не последовало. Об этом заявила беспартийный депутат Тагуи Товмасян в НС РА на встрече с депутатами австрийского парламента Евой Эрнст Дзидзич, Сибиллой Аман, Йоханнесом Марграйтером, Кристианом Оксоничем, представителем армянской общины Австрии Николем Хачатуровым и Гербертом Лангснером.

Говоря о вооруженной агрессии, об этнических чистках и политике геноцида Азербайджана против Республики Арцах, в результате чего 120 000 армян Арцаха были лишены своей исторической родины в результате насильственной депортации, депутат констатировала, что в нашем регионе не действует ни одна международно-правовая норма.

Товмасян также отметила важность международных усилий по немедленному возвращению политической и военно-политической элиты, всех пленных Республики Арцах, поиску пропавших без вести лиц. В этом ключе она проинформировала их, что с 31 января 2020 года Азербайджан в одностороннем порядке прекратил поиски лиц, считающихся пропавшими без вести.

"Я обратила внимание своих коллег на необходимость восстановления права собственности людей, сохранения духовно-культурного наследия в Арцахе. Я представила, как руками Азербайджана армянские церкви Арцаха превращаются в мечети, разрушаются памятники культуры, оскверняются могилы.

Я коснулась жестоких последствий инцидента со взрывом бензина в Арцахе, когда даже помощь первой необходимости не могла быть оказана должным образом из-за препятствий, созданных Азербайджаном.

Я подчеркнула, что цивилизованное общество должно приложить все усилия, чтобы сохранить армянский Арцах до возвращения арцахских армян на свою историческую родину", - резюмировала Товмасян.