Четверг, 18 Января 2024 10:16

АрмИнфо. Досрочно завершено публичное первичное размещение корпоративных драмовых купонных облигаций компании Евротерм в объеме 500 млн драмов, стартовавшее 28 ноября 2023г и фактически завершенное на полтора месяца раньше запланированного срока - 12 января вместо 28 февраля 2024г. Об этом отмечается в сообщении Конверс Банка, выступившего андеррайтером, а после прохождения листинга этого выпуска на фондовой бирже намеревающегося стать маркет-мейкером.

В рамках этого транша доходность по купону установлена в 12,5%, срок обращения - 36 месяцев, а периодичность купонных выплат предусмотрена раз в полгода. Срок погашения облигаций этого выпуска истекает 28 ноября 2026 года.

Благодаря объявленному низкому порогу приобретения (минимум 10 облигаций, каждая номинальной стоимостью в 10 тыс. драмов) они стали доступны более чем 150 инвесторам. Через приложение Converse Mobile, еще более упростившее процесс регистрации, в целом было размещено более 70% облигаций этого выпуска.

Руководитель Департамента инвестиций Конверс Банка Григорий Закарян заметил: "Размещение облигаций партнера - компании Евротерм - это новый успешный опыт для Конверс Банка. Досрочное завершение размещения свидетельствует о востребованности долговых ценных бумаг на финансовом рынке Армении, а также доверии к брендам Eurotherm/Noyan. Банк намерен продолжить выпуск и размещение облигаций компаний реального сектора экономики, создавая новые возможности для клиентов по инвестированию в ценные бумаги компаний различных отраслей, а для компаний-эмитентов по привлечению финансирования. Конверс Банк открыт и готов предоставить данные услуги компаниям, желающим выйти на финансовые рынки, воспользоваться их возможностями и диверсифицировать структуру обязательств. Кроме того, весь процесс эмиссии, от сопровождения сбора документов до финала размещения, будет организован Конверс Банком, в том числе с использованием новых цифровых технологий".

По предоставленной ранее Конверс Банком информации, являясь одним из лидеров банковской системы страны по эмиссии облигаций, за 2017-2023гг банк выпустил драмовых и валютных облигаций общим объемом, эквивалентным почти 41.6 млрд драмам. По состоянию на конец ноября 2023г на Фондовой Бирже Армении обращаются драмовые и валютные облигации банка общим объемом, эквивалентным порядка 19.7 млрд драмов.

По данным Финансового Рейтинга Банков Армении на 30.09.2023г, подготовленного Информационной компанией АрмИнфо, объем средств, привлеченных от размещения собственных облигаций, Конверс Банк увеличил за отчетные 9 месяцев на 39% (при росте по рынку на 8,6%) - до 20.4 млрд драмов. К 1 октября 2023г активы Конверс Банка составили

489.4 млрд драмов, а обязательства - 417.5 млрд драмов. (Расчетный

курс драма на 30.09.2023г составлял 393,40 др/$1).

Напомним, что ЗАО "Евротерм" основано в 1998 году и представлено на

рынке под брендами "Ноян" и "Менк". Компания "Евротерм" является

одним из крупнейших армянских производителей и экспортеров соков и нектаров, джемов и овощных консервов. В основном продукция компании "Евротерм" экспортируется в Россию, США и некоторые страны Европы.