Четверг, 18 Января 2024 10:09

АрмИнфо.Сенат Франции вечером 17 января принял резолюцию, поддерживающую территориальную целостность Республики Армения, требующую введения санкций в отношении Азербайджана и гарантий права армянского населения на возвращение в Нагорный Карабах.

Резолюция был принята практические единогласно. 336 голосами "за" и одним - "против".

В частности, в резолюции также выражается поддержка территориальной целостности и суверенитету Армении, осуждается нападение Азербайджана на Арцаха 19-20 сентября 2023 году при поддержке своих союзников.

В документе звучит призыв к Азербайджану гарантировать право армянского населения на возвращение в Нагорный Карабах, и обеспечить условия для их безопасности и благополучия.

Также звучит призыв к немедленному и безоговорочному выводу азербайджанских войск и их союзников с суверенной территории Армении.

В резолюции также отмечается, что Армения имеет право защищать свою территориальную целостность и иметь средства для обеспечения своей безопасности, в том числе военным путем.

Документ осуждает произвольные аресты политических лидеров Нагорного Карабаха, призывает вывести Азербайджан из межправительственного комитета по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта и отмечает важность создания международной группу экспертов ЮНЕСКО с целью командирования в Нагорный Карабах для подготовки информативного доклада о состоянии культурного и религиозного наследия.

В резолюции указывается важность принятия самых жестких мер, включая арест активов азербайджанских лидеров и введение эмбарго на импорт газа и нефти из Азербайджана, введения санкций против Азербайджана за военную агрессию.

Соавторами резолюции выступили лидеры всех политических фракций в Сенате: Брюно Ратайо, Мариза Каррер, Сесиль Сусьеман, Гийом Гонтар, Патрик Каннер, Эрве Марсель, Клод Маллюр и Франсуа Патрия, а также глава Группа дружбы Франции с Арменией в Сенате Жильбер-Люк Девиназ.

Заседание проходило под председательством вице-президента Сената Софи Примас. На встрече также присутствовал новоназначенный министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурн.

В качестве почетных гостей на заседании по принятию резолюции присутствовали посол Армении во Франции Асмик Толмаджян и представитель Нагорного Карабаха Ованес Геворгян.

Добавим также, что резолюция носит рекомендательный характер.