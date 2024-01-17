Среда, 17 Января 2024 19:43

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 18 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улицах 8, 9, 10, 11, 13 в Неркин Шенгавите; жилые дома 1, 1/21, 39/1, 39/2 на 11-ой улице Неркин Шенгавита; частные дома на 1-ом переулке 11-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15, 17, 18 на улице Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 25-27 во2-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилой дом 6 на улице Гр. Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 10-46 на улице Таирова, частные дома 64-350 в кв. “Норагюх”, частные дома 3/1, 3/2 на пр. Исакова; частные дома 2-11/2 на улице Малхасянца, частные дома 11-115 на 2-ом переулке Папазяна, частные дома 86-102 на улице Сагяна, частные дома 12-34 на улице Аргутяна, частный дом 17 на 3-ем переулке Аргутяна, жилые дома 5-7 на 4-ом переулке Врацакан, жилые дома 47-49/1 на улице Мамиконянца, жилые дома 31/1-33/1 на улице А. Хачатряна;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 улицы Нарекаци, В. Петросяна, Аштаракеци, З. Андраника, Восканяна, Тамазяна, Шаазиза, Теряна, Шираза, Шахназаряна в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично кварталы 3, “Нор”, мэрия, компания ‘Тим Телеком”, школа N2, больница и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис;

10:30-12:30 частично село Хнаберд;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично улицы Варданяна, Шаумяна, Мясникяна в городе Джермук;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично община Прошян и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал ‘Ванаовит” и квартал “Волоран”;

в Гегаркуникской области:

11։00–17:00 город Мартуни; населенные пункты Верин Геташен, Геговит, Вагашен, Мадина, Астхадзор, Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11։00–13:00 села Лернапат, Лернаджур, Дарпас;

11։00–17:00 село Ваагнадзор;

12։00–16:00 села Даштадем, Дзюнашох, Пагахбюр, Мецаван и Михайловка;

13։00–15:00 квартал ‘Тарон-2”, в городе Ванадзор; село Арчут;

14։00–16:00 села Шенаван и Аревашох.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 19 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улицах Неркин Шенгавит 12, 13, 14, частные дома на 1-ом переулке 12-ой улицы Неркин Шенгавита, частные дома на 1-ом переулке 14-ой улицы Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 83, 85, 85а на улице Анрапетутяна, жилые дома 20, 22, 24, 26 на пр. Саят-Нова и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3/1-3/3 на Тбилисском шоссе;

в Араратской области:

10:00-12:15 частично село Верин Арташат;

12:00-13:00 частично села Мхчян и Мргавет;

13:00-14:00 села Бюраван и Ншаван; частично село Аревшат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично город Джермук;

10:30-12:30 улица Шаумяна и частично Джермукское шоссе в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-16:00 частично село Дзорахбюр; частично община Нор Ачн и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); квартал “Нор”, “Насосная станция-5”, ООО “Н. Бегларян”, ‘Агатес”, “Хачакуп”, “Г. Карапетян”;

в Гегаркуникской области:

11։00-15։00 квартал ‘Цамакаберд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

в Ширакской области:

12:00-17:00 улицы Баграмяна, Анкахутяна, кварталы ‘Лмбат”, “Хиванданоц”, медицинский центр “Артик'', прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и абоненты-жильцы в городе Артик;

в Лорийской области:

11:00-12:00 села Арцни, Апавен, Сарчапет, Привольное, Норашен, Петровка, Дзорамут и Гогаван;

11:00-13:00 села Дзорагюх, Дзорагетаван, Ехегнут, Дебед, Ваагни;

11:00-14:00 села Арцни и Апавен;

14:00-16:00 села Шенаван и Аревашох.