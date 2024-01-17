Среда, 17 Января 2024 19:42

АрмИнфо.Несколько сот граждан собрались у Первопрестольного Эчмиадзина, чтобы выразить поддержку Армянской Апостольской Церкви.

Один из организаторов акции в поддержку Церкви отметил, что сегодня ААЦ нуждается в поддержке и защите со стороны своих последователей. "Мы ежедневно сталкиваемся с разного рода нападками на ААЦ. Одним из таких последних проявлений было лишение Верховного Патриарха эфира в Новогоднюю ночь. Терпеть подобное отношение не представляется более возможным, и мы спонтанно собрались и пришли выразить нашу поддержку Церкви", - отметил активист, назвав предосудительным нападки на Церковь.

К участникам акции вышел архиепископ Аршак Хачатрян, который отметил, что впечатлен таким количеством молодых людей, пришедших поддержать Церковь.

"Наша церковь преодолела множество испытаний. Сейчас мы вновь находимся на этапе прохождения через испытания. Церковь - это все мы. Быть рядом с церковью - значит быть рядом с самим собой, защищать свою идентичность, свое право на жизнь, свое достоинство и добавить камень в свой будущий дом", - отметил архиепископ.

Мероприятие было инициировано членами партии "Армянская мечта" и волонтерского объединения "Паштпан Айреняц" (Защитники Отечества). Перед акцией организаторы также распространили заявление, в котором, в частности, говорилось: "Разного рода борьба и провокационные действия в отношении Армянской Апостольской Церкви в последнее время перешли в более открытую и агрессивную стадию. Дошло до того, что была нарушена многолетняя традиция трансляции новогоднего послания Патриарха Всех Армян на Общественном телеканале. Определенные силы и отдельные лица поставили задачу не только принизить роль Церкви в армянской действительности, но и приравнять ее к десяткам действующих в Армении религиозных организаций. Как и на протяжении веков, сегодня Церковь станет лучшим центром объединения армян и созидания будущих побед".

Добавим, что после новогодних праздников в Рождественский сочельник разного рода группы призывали отправиться в Первопрестольный Эчмиадзин и заблокировать Католикоса в соборе.