Среда, 17 Января 2024 19:41

АрмИнфо.Идет понятный процесс реорганизации, в рамках которого театр <Гой> сохранит свой репертуар, творческую свободу и финансирование, просто будет действовать под эгидой Национального академтеатра им. Г. Сундукяна.

Об этом, отвечая на вопросы парламентариев, в ходе правительственного часа заявила министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян. <Это чистая правда, которую мы пытаемся донести, но всегда сталкиваемся с разным видом манипуляций, основания и причины которых нам непонятны>, - подчеркнула она.

Министр заметила, что речь идет об объединении двух структур, работающих под одной крышей. В этой связи она напомнила, что Театр Сундукяна покрывал расходы театра <Гой> за коммунальные услуги, следовательно, говорить о полной независимости и автономии не приходилось.

В качестве преимуществ после слияния Андреасян указала на сценические площадки Нацакадемтеатра им. Г. Сундукяна, которые могут быть использованы коллективом театра <Гой>, что еще более позволит расширить творческую свободу, поспособствует инициативности и реализации новых программ. <И вместо того, чтобы этим всем заняться, мы заняты какими-то разговорами, совсем не связанными с осуществляемым процессом>, - подчеркнула глава МОНКС. Она также напомнила об обвинениях в адрес Министерства касаемо театрального репертуара, заметив в этом ключе, что последние необоснованны, поскольку ведомство не принимает решений о репертуаре ни одного из действующих в Армении театральных коллективов.

Спикер Парламента Ален Симонян предложил Жанне Андреасян организовать встречу со всем персоналом театра <Гой> для исключения разногласий в данном вопросе, на что министр отметила, что всегда открыта для обсуждений.

Напомним, что в мае 2023 года правительство Армении приняло решение включить Национальный экспериментальный центр сценического искусства им. Армена Мазманяна <Гой> в состав Национального академического театра им.Г. Сундукяна в качестве подразделения.

В проекте-обосновании данного решения говорилось, что реорганизация театра будет способствовать концентрации профессиональных ресурсов и развитию потенциала указанных организаций, а также будет стимулировать увеличение финансовых ресурсов. Решение направлено на более эффективное и целенаправленное использование творческого потенциала театра <Гой>.

Сам театр <Гой> и ряд представителей творческой интеллигенции Армении выступили против подобного решения. Однако МОНКС пошло дальше, назначив в декабре 2023г. нового директора Театра (Карен

Симонян ), который вчера подписал постановление правительства о согласии на слияние. Это вызвало недовольство, вследствие чего у здания профильного ведомства прошла акция протеста, в ходе которой сотрудники Театра заявили о намерении обратиться в ЕСПЧ (Европейский суд по правам человека) для защиты своих прав и интересов.

Далее в театре <Гой> было проведено общее собрание, на котором участники подписали протокол о выражении недоверия Карену Симоняну и о создании Совета управления. Последний уполномочен утверждать программы деятельности организации, внутренние регулирующие документы и выполнять другие полномочия, не противоречащие Закону Республики Армения.