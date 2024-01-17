Среда, 17 Января 2024 19:38

АрмИнфо.<Вы не на школьном спектакле, и в Национальном Собрании необходимо вести себя соответствующим образом>, - заявил 17 января с трибуны Национального Собрания РА Никол Пашинян, обращаясь к депутату НС от оппозиционной фракции <Армения> Левону Кочаряну.

Депутат, напомнив о воинственной риторике президента Азербайджана, подверг резкой критике ответную <жалкую>, по словам Кочаряна, реакцию со стороны премьер-министра РА. Указав на инициативу Пашиняна организовать совместный с Баку контроль над вооружениями, Кочарян заявил: <<Вы что, действительно наивны, или прикидываетесь таким? Неужели вы считаете, что Алиев позволит контролировать свое вооружение, или это тоже будет односторонней уступкой? Неужели вы не видите, что мирная повестка - это ложная повестка или вы сами себя уже считаете проваленными?> В ответ Никол Пашинян, призвав к корректности, отметил, что в противном случае будет возможность напомнить, где находится депутат. <Считайте это призывом, и надеюсь, что поводов для повтора этого призыва вы не дадите>, - сказал глава армянского правительства.

В свою очередь, Левон Кочарян заметил, что подобного рода призывы могут следовать из здания парламента, поскольку, находясь на вершине

властной пирамиды, именно премьер-министр РА несет ответственность за утрату целой родины и тысяч погибших людей.