Среда, 17 Января 2024 19:37

АрмИнфо.В настоящее время насчитывается порядка 200 позиций, доступ к которым очень сложен по причине сложных климатических условий. Об этом 17 января в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армении заявил министр обороны РА Сурен Папикян.

По его словам, практически можно говорить о том, что эти позиции закрыты из-за снежных метелей. Помимо этих 200 позиций имеются и позиции, доступ к которым труднопроходим. Папикян заметил, что насчитывается около одного десятка позиций, которые при любых погодных условиях, даже летом, являются труднопроходимыми, к ним невозможно подъехать даже на машинах, доставку солдат и питание на эти позиции осуществляется другими механизмами.

Папикян заметил, что в целях обеспечения безопасности периодически проводятся взрывные работы и предупредительные мероприятия. Тем не

менее, как указал министр, имеется и проблема выполнения обязанностей на должном уровне. <Я естественно, не буду называть имен и должностей, но подобное отношение не может не повлечь ответственности, но ответы на эти вопросы должно дать проведение соответствующего следствия>, - сказал глава оборонного ведомства.

Он добавил, что вышестоящими инстанциями были даны четкие приказы не направлять солдат куда-либо в этих условиях.